Google відзначає 30-річчя Незалежності України святковим дудлом зі стилізованим зображенням козацької чайки
Сьогодні Україна відзначає тридцяту річницю незалежності. З нагоди цієї знаменної дати Google традиційно прикрасив головну сторінку своєї пошукової системи святковим дудлом.
У святковому логотипі традиційно використані відтінки блакитного і жовтого – кольорів прапора України, а в центрі розташовано стилізоване зображення славнозвісної козацької чайки – судна запорізьких козаків – з українським тризубом на вітрилі.
Козацькі чайки були легкими, маневреними вітрильними човнами запорізьких козаків періоду XVI-XVII ст. Вважають, що чайка зобов’язана своєю назвою незвичній швидкості й легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила одержати багато славетних перемог.
Редакція ITC.ua не змогла залишитись осторонь цієї надзвичайно важливої для всіх нас дати, від щирого серця вітає вас, наші любі читачі та партнери, з 30-річницею відновлення власної Незалежності, й пропонує пригадати слова із вірша видатного українського письменника Володимира Сосюри:
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.
P.S. Ну і, звісно, за традицією: Слава Україні!