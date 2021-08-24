Google відзначає 30-річчя Незалежності України святковим дудлом зі стилізованим зображенням козацької чайки

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Сьогодні Україна відзначає тридцяту річницю незалежності. З нагоди цієї знаменної дати Google традиційно прикрасив головну сторінку своєї пошукової системи святковим дудлом.

У святковому логотипі традиційно використані відтінки блакитного і жовтого – кольорів прапора України, а в центрі розташовано стилізоване зображення славнозвісної козацької чайки – судна запорізьких козаків – з українським тризубом на вітрилі.

Козацькі чайки були легкими, маневреними вітрильними човнами запорізьких козаків періоду XVI-XVII ст. Вважають, що чайка зобов’язана своєю назвою незвичній швидкості й легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила одержати багато славетних перемог. Google

Редакція ITC.ua не змогла залишитись осторонь цієї надзвичайно важливої для всіх нас дати, від щирого серця вітає вас, наші любі читачі та партнери, з 30-річницею відновлення власної Незалежності, й пропонує пригадати слова із вірша видатного українського письменника Володимира Сосюри:

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

P.S. Ну і, звісно, за традицією: Слава Україні!