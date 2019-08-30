Google запускає українську версію сайту для боротьби із сексуальним насильством над дітьми в Інтернеті





Google серйозно ставиться до боротьби з матеріалами із зображенням сексуального насильства над дітьми в Інтернеті й забороняє використовувати свої платформи для поширення такого контенту. Тому в компанії створили спеціальний сайт https://protectingchildren.google/, щоб захистити якомога більше дітей, та сьогодні представили українську версію сайту.

На цьому сайті зібрана інформація про основні партнерства та програми Google, а також інструменти для боротьби з матеріалами із зображенням сексуального насильства над дітьми, які будуть постійно доповнюватися новими даними та рекомендаціями. Варто відзначити, що цей сайт призначений для представників громадських організацій, правоохоронних органів та уряду, з якими Google хоче поділитися своїм підходом з питань захисту дітей в Інтернеті.

«Наша мета – спрямовувати власні технічні знання на розробку та безкоштовне поширення технологій, що допоможуть організаціям виявляти й видаляти матеріали із зображенням сексуального насильства над дітьми, а також допомогти цим організаціям покращити свої технічні можливості для боротьби з сексуальним насильством над дітьми в Інтернеті» — відзначили в Google.

В компанії створюють власні програми та співпрацюють з багатьма організаціями, щоб запобігти та захистити якомога більше дітей від сексуального насильства в Інтернеті. Крім того, щороку Google пропонує неурядовим та благодійним організаціям, що мають гарячі лінії для жертв і повідомлень про сексуальне насильство над дітьми, $120 тис. на безкоштовну рекламу в рамках програми Google Рекламні гранти. Ця програма пропонує підтримку й навчання, допомагаючи неприбутковим організаціям якомога ефективніше зв’язуватися з людьми та дозволяє їм безкоштовно розміщувати оголошення про свої послуги в Пошуку Google.

Для більш ефективної протидії порушенням на платформах і в сервісах Google компанія пропонує партнерам ряд інструментів для боротьби із сексуальним насильством над дітьми, зокрема Content Safety API и функцію пошуку сцен сексуального насильства над дітьми.

Щоб дізнатися більше про нашу політику щодо безпеки дітей, перегляньте Правила спільноти YouTube і Центр безпеки Google.

Джерело: Google Україна