Google запускає в Україні масштабну ініціативу на підтримку туристичної галузі — сайт «Автентичні смаки» с гастрономічною картою, 3D-моделі національних парків у форматі Street View та навчальні курси
Український офіс Google сьогодні презентував масштабний довгостроковий проєкт «Google для туризму», спрямований на підтримку туристичної галузі України.
Багатоскладова програма реалізовуватиметься Google Україна у партнерстві та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства культури і інформаційної політики України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного агентства розвитку туризму України. Вона включає кілька нових туристичних ініціатив, а також гастрономічну карту і проєкт зацифрування національних парків України.
Сайт «Автентичні смаки України»
Новий проєкт «Автентичні смаки України» — розширення сайту «Автентична Україна». Мета ініціативи — сприяння розвитку внутрішнього туризму через популяризацію та збереження традицій приготування страв і напоїв. На сайті представлена гастрономічна карта, на якій можна вибрати регіон і здійснити віртуальну подорож унікальними смаками України. Крім того, тут можна знайти популярні страви з різних куточків нашої країни, з описом, фотографіями та рецептами — від відомих полтавських галушок до гуцульського баноша. Крім того, на сайті представлені віртуальні 3D-тури традиційними виноробнями, сироварнями та унікальними ресторанними залами регіонів України.
Зацифрування національних парків України
- НПП “Голосіївський” (м. Київ)
- НПП “Нижньодністровський” (Одеська область)
- НПП “Нижньодніпровський” (Херсонська область)
- НПП “Мезинський” (Чернігівська область)
- НПП “Гетьманський” (Сумська область)
- НПП “Нижньосульський” (Черкаська область)
- НПП “Вижницький” (Чернівецька область)
- НПП “Ужанський” (Закарпатська область)
- НПП “Гуцульщина” (Івано-Франківська область)
- НПП “Сколівські Бескиди” (Львівська область)
- НПП “Зачарований край” (Закарпатська область)
- НПП “Черемоський” (Чернівецька область)
- НПП “Верховинський” (Івано-Франківська область)
- НПП “Карпатський” (Івано-Франківська область)
- НПП “Дермансько-Острозький” (Рівненська область)
- НПП “Кременецькі гори” (Тернопільська область)
Навчальні програми
Також в рамках «Google для туризму» було створено ряд онлайн-проєктів, спрямованих на підвищення цифрових навичок для середнього та малого бізнесу, туристичних асоціацій, державних і громадських працівників туристичного сектора. Серед них вебінари, 7-годинний онлайн-марафон для понад 1300 учасників галузі, місцевих туристичних адміністрацій та неурядових організацій, серія практичних семінарів для спільноти Місцевих експертів Google.
Сьогодні починає роботу навчальна онлайн-платформа «Нові цифрові можливості з Google», доступ до якої відкрито для всіх охочих. буде регулярно поповнюватися новими матеріалами та інструментами.
Для керівників і власників компаній в туристичній галузі і готельно-ресторанного бізнесу створено спеціальний курс «Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн«, який складається з 7 інтерактивних тренінгів в онлайн-форматі. Кожен тренінг розділений на частини різного ступеня складності, щоб бути корисним як для початківців, так і для досвідченої аудиторії. Курс безкоштовний і буде доступний як в прямому ефірі, так і за запитом на сайті. Протягом 2021 року Google планує тричі провести курс і надати можливість отримати нові знання більш ніж 5000 представників туристичного бізнесу. Перший тренінг стартує вже наступного тижня, зареєструватися для участі в програмі можна за посиланням.