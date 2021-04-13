Google запускає в Україні масштабну ініціативу на підтримку туристичної галузі — сайт «Автентичні смаки» с гастрономічною картою, 3D-моделі національних парків у форматі Street View та навчальні курси





Український офіс Google сьогодні презентував масштабний довгостроковий проєкт «‎Google для туризму»‎, спрямований на підтримку туристичної галузі України.

Багатоскладова програма реалізовуватиметься Google Україна у партнерстві та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства культури і інформаційної політики України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного агентства розвитку туризму України. Вона включає кілька нових туристичних ініціатив, а також гастрономічну карту і проєкт зацифрування національних парків України.

Сайт «Автентичні смаки України»

Новий проєкт «Автентичні смаки України» — розширення сайту «Автентична Україна». Мета ініціативи — сприяння розвитку внутрішнього туризму через популяризацію та збереження традицій приготування страв і напоїв. На сайті представлена ​​гастрономічна карта, на якій можна вибрати регіон і здійснити віртуальну подорож унікальними смаками України. Крім того, тут можна знайти популярні страви з різних куточків нашої країни, з описом, фотографіями та рецептами — від відомих полтавських галушок до гуцульського баноша. Крім того, на сайті представлені віртуальні 3D-тури традиційними виноробнями, сироварнями та унікальними ресторанними залами регіонів України.

Зацифрування національних парків України

За підтримки Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України, Google Україна зацифрувала 16 національних парків в 13 областях України в форматі Street View для стимуляції віртуального і внутрішнього туризму та покращення туристичної привабливості національних парків. Відтепер кожен може зайти на Карти Google і здійснити віртуальні подорожі унікальними природними куточками України та в деталях розглянути неповторну природу нашої країни.

Список 3D-моделей національних природних парків: