Google запускає в Україні підписку Play Pass (аналог Apple Arcade) — 49,99 гривень на місяць і 449,99 ₴ на рік





13 травня Google запустив сторінку Play Pass на українськомовній версії сайту Google Play, після чого частина користувачів Android отримала доступ до ігрового сервісу. Наразі доступ до нього відкривається поступово.

Play Pass повинен з’явитися окремим пунктом в меню Google Play, але редакції ITC на момент написання новини цього ще не сталось.

Як випливає зі сторінки поширених запитань, підписка Google Play Pass сумісна з мобільними телефонами й планшетами, на яких установлено ОС Android 4.4 або новішої версії та додаток Play Маркет 16.6.25 або новішої версії. Щоб оформити підписку, потрібен також обліковий запис Google, яким керуєте ви, а не хтось із батьків, школа чи інша організація.

Підписка Google Play Pass в Україні коштує 49,99 гривні на місяць та 449,99 на рік. Користуватися Play Pass можна як поодинці, так і в сімейній групі, до складу якої можуть увійти до п’яти осіб. Google також пропонує безплатний пробний період для Play Pass — на місяць.

У США Google Play Pass запустився ще у вересні 2019 року. На старті в каталозі нараховувалось 350 мобільних додатків та ігор, а на 1 квітня 2021 року їхня кількість перевищила 800. Google запустила Play Pass у відповідь на конкурентний сервіс Apple Arcade, який минулого місяця отримав велике оновлення. У бібліотеку Apple Arcade наразі входить понад 180 ігор, а щомісячна плата за користування становить 5 доларів на місяць.