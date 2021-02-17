Google запустив спецпроект «Навчайтеся разом з Google Arts & Culture» для вчителів, учнів та батьків , який об’єднує знання з культурних установ всього світу





Сервіс Google Arts & Culture у співпраці з понад 2000 культурними установами вже давно пропонує цілий ряд інструментів, щоб надихнути тих, хто викладає віртуально, та всіх, хто прагне вчитися онлайн. І сьогодні, у відповідь на існуючу потребу, компанія запускає «Навчайтеся разом з Google Arts & Culture» ‒ спеціальний проект для вчителів, батьків та учнів, який об’єднує історії, знання та скарби з культурних установ у всьому світі.

У проекті зібрані плани уроків, які можна завантажити, розроблені освітніми експертами, з такими темами, як динозаври, дослідження космосу, афроамериканська історія та культура тощо.

«Хочете дізнатись про Великий вибух? Зануртесь у фізику і дізнайтеся, що відбувається в ЦЕРН (СERN), або подивіться в 3D на доісторичних тварин та місію за програмою НАСА «Дослідження Марса». Потрібно щось нове та цікаве до уроку мистецтва? Познайомте своїх учнів із Фрідою Кало, відвідавши її студію, або з Лі Инро, показуючи його шедеври в надвисокій роздільній здатності, або з такими напрямами у мистецтві, як імпресіонізм чи Гарлемський ренесанс.»

«Навчайтеся разом з Google Arts & Culture» охоплює широкий спектр тем, включно з історією, обчислювальною технікою, музикою, літературою, хімією, біологією й природознавством, а також географією, з великою кількістю інтерактивних інструментів, які допоможуть зробити навчання більш захоплюючим, ігровим та цікавим.

Це перший крок для Google Arts & Culture, але представники сервісу сподіваються, що він стане доповненням до багатьох ресурсів, які партнери зі сфери культури вже розробили та зробили доступними для користувачів.

Компанія такжо порекомендувала ознайомитися з порадами для вчителів, щоб отримати максимальну користь від Google Arts & Culture, а також стежити за новими планами уроків та матеріалами, які з’являться в мережі, як тільки нові музеї будуть приєднуватись до платформи та ділитися своїми скарбами.

Джерело: Google Україна