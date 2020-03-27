Google запустив українською мовою сайт «Навчайте з дому» для допомоги вчителям та учням у дистанційному навчанні





Оскільки багато навчальних закладів по всьому світу, зокрема в Україні, вже закриті для відвідування, або планують цей крок через COVID-19, половина учнів світу не може відвідувати навчальні заклади. Педагоги зіштовхуються з проблемою викладання дистанційно в небачених масштабах, тому сьогодні Google оголосив про запуск української версії ресурсу для допомоги вчителям та учням у дистанційному навчанні.

Відсьогодні компанія запускає українською мовою сайт Навчайте з дому – головний центр інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу Google for Education, який допоможе вчителям продовжувати викладати, навіть якщо вони не знаходяться фізично в класі.

Для початку на сайті пропонуються поради щодо того, як почати дистанційне навчання, наприклад:

Як викладати в Інтернеті

Як викладати дистанційно без відеоконференцій

Як зробити уроки доступними для всіх учнів

Як залучати учнів до активної співпраці під час дистанційного навчання

Як співпрацювати з іншими викладачами.

Цей ресурс буде продовжувати розвиватися. Він побудуваний за підтримки та співпраці з Інститутом інформаційних технологій в освіті ЮНЕСКО, який також співпрацює з іншими партнерами у галузі освіти у відповідь на цю надзвичайну ситуацію.

Минулого тижня Google вже створив нові ресурси дистанційного навчання, зокрема колекцію навчальних матеріалів, список корисних додатків, новий ресурс YouTube Learn@Home, розроблений для сімей, а також низку публікацій на блозі та вебінарів.

Джерело: Google Україна