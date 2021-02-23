Grammarly, SoftServe, DataArt та ін.: Djinni склав рейтинг брендів українських ІТ-компаній





Сервіс анонімного пошуку роботи Джин представив результати рейтингу найсильнішого HR-бренда серед українських ІТ-компаній за оцінкою користувачів Джина. Рейтинг побудований на основі 135 тисяч голосів від 8256 учасників опитування.

Найбільше голосів отримали Grammarly, SoftServe і DataArt. Якщо враховувати досвід кандидатів, то у сеньйорів трійка лідерів — Grammarly, MacPaw і SoftServe, а у джуніорів — Grammarly, DataArt і EPAM.

Для формування рейтингу команда Джина обрала 100 найбільших і найактивніших компаній на сайті. Далі кандидати обирали між гіпотетичними оферами з двох випадково згенерованих компаній. Компанія отримувала +1 бал до рейтингу, якщо користувач «приймав її офер» під час гри. Загальний рейтинг рахувався за абсолютною кількістю балів (голосів), відданих за компанію. На основі цих голосів Джин сформував глобальний рейтинг HR-бренда.

Оцінювати компанії мали змогу всі користувачі Джина, але основний рейтинг топ-100 побудований тільки на основі голосування кандидатів. Рейтинг компаній за оцінками рекрутерів можна подивитися за фільтром «Рекрутери». Зауважимо, що це не рейтинг найкращих місць роботи або найбільших компаній, а радше рейтинг «упізнаваності» або «популярності».

Нагадаємо, що вчора DOU.UA презентував рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України», який показав рекордне зростання ІТ-фахівців (+8 тис. за півроку) та наявність першої компанії на 10 тис. спеціалістів.

Джерело: DOU.UA