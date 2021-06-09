Green Go анонсував GreenBeefSteak — перший рослинний стейк, створений в Україні. По ціні «преміальних видів яловичини»





Європейсько-український бренд Green Go (GG) вийшов на ринок рослинної продукції зі стейком GreenBeefSteak, який творці називаються «унікальним не тільки для українського споживача, а й для всього світу» з врахуванням того, що альтернатив справжньому цільному шматку м’яса, як стверджують в компанії, майже не існує.

До складу GreenBeefSteak входять виключно рослинні інгредієнти: питна вода, соєвий білок, кукурудзяний крохмаль, пшеничний білок, соняшникова та кокосова олії, харчова сіль, емульгатор целюлозна камідь, харчові волокна, дріжджовий екстракт, декстроза, рідка карамель, буряковий сік, ферментований рис, лимонна кислота та веганський ароматизатор смаженого м’яса. В одному GreenBeefSteak — цілих 160 грамів так званого рослинного м’яса. Подробиць щодо харчової цінності, на жаль, немає.

В GG роблять акцент на аутентичній «мармуровості» GreenBeefSteak (зовні він дуже схожий на натуральну яловичину), що робить «рослинний продукт подібним преміальним стейкам тваринного походження».

Стейк вже GreenBeefSteak скоро можна буде спробувати в меню обраних ресторанів по всій Україні. В яких саме та коли, в GG не уточнюють. Точну вартість стейка також не повідомляють, лише обіцяють, що ціна буде «на рівні преміальних видів яловичини». Тобто, так, дешевшим за натуральну «мармурову» яловичину стейк GreenBeefSteak не буде.

Паралельно з запуском виробництва рослинного стейка GreenGo (GG) також налагодила виробництво «перших в Україні» альтернативних рибних продуктів GreenFish, бургерних котлет GreenBeef та фаршу GreenFarsh.