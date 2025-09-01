Хакер восстановил кэш данных Tesla со смертельной аварии 2019 года: "Именно это я бы посоветовал, если бы хотел уничтожить доказательства"

Независимый хакер смог восстановить ключевой массив данных об аварии с автомобиля Tesla, которая произошла в 2019 году во Флориде. Этот случай пролил новый свет на то, как компания работает с данными системы помощи водителю, и показал сложности с восстановлением электронных записей после смертельных ДТП.

Авария в Ки-Ларго

Вечером 25 апреля 2019 года Tesla сбила двух пешеходов — 22-летнюю Наибель Бенавидес Леон и ее парня Диллона Ангуло. В результате наезда Наибель погибла, а ее партнер получил тяжелые травмы.

Расследование сразу показало, что для выяснения обстоятельств аварии нужно получить специальный набор электронных данных — так называемый collision snapshot, то есть снимок состояния автопилота в момент столкновения. Судебные материалы свидетельствуют: когда произошла авария, автомобиль автоматически передал эти данные на серверы Tesla, получил подтверждение доставки, после чего локальная копия в машине была помечена на удаление. Это стандартный протокол для всех ДТП в Tesla.

Попытки восстановить данные

В течение нескольких месяцев полиция Флориды и адвокаты потерпевших пытались получить информацию, но безрезультатно. В сервисном центре Tesla техник сосредоточился на навигационном блоке, а не на компьютере автопилота, где хранился нужный массив данных. В результате он передал следователям файлы, которые назвал «поврежденными», еще до проведения какого-либо анализа.

Эксперты и представители Tesla признали, что включение блока автопилота могло активировать обновление программного обеспечения, которое способно уничтожить сохраненные данные.

Вмешательство хакера

Из-за нарастающих технических трудностей адвокаты привлекли анонимного хакера, известного под псевдонимом greentheonly, специалиста по реверс-инжинирингу автопилотных компьютеров Tesla. Он предупредил юристов: просто включать устройство опасно, поскольку это может уничтожить доказательства.

«Это именно то, что я посоветовал бы, если бы хотел стереть данные», — заявил он под присягой.

В конце концов, адвокаты получили оригинальный блок автопилота от Дорожного патруля Флориды и организовали работу с ним в контролируемых условиях.

Работая в кафе Starbucks в Майами, хакер подключил к своему оборудованию копию памяти блока автопилота. Уже через несколько минут он нашел нужные данные: они были обозначены как удаленные, но фактически оставались в системе.

Этот массив показал, что автопилот зарегистрировал пешеходов в момент перед столкновением, а также подтвердил: Tesla получила снимок сразу после аварии. На основе восстановленных данных создали видеореконструкцию, которая визуально демонстрировала, что именно «видел» электромобиль Tesla перед наездом, включая обнаружение пешеходов на конкретных дистанциях.

Суд и позиции сторон

На процессе эти данные стали ключевыми. Адвокат Tesla Джоэл Смит признал, что компания обращалась с ними «неуклюже», но отверг обвинения в намеренном сокрытии:

«Мы думали, что у нас их нет, а потом выяснилось, что есть», — сказал Смит.

Tesla настаивала: причиной трагедии стал «невнимательный водитель», а не сбой в работе технологии. Компания подчеркнула, что ее системы лишь предупреждают, но не заменяют человеческий контроль. Она также отрицала умышленное сокрытие данных, утверждая, что смогла получить снимок только после вмешательства хакера.

Адвокаты потерпевших трактовали ситуацию иначе. Они заявили, что неспособность Tesla вовремя предоставить ключевые данные свидетельствует о серьезных системных проблемах как в технологиях, так и в корпоративной прозрачности. Главный адвокат истцов Бретт Шрайбер подчеркнул в судебных документах, что компания имела снимок почти сразу после аварии, но не передала его.

Жюри признало Tesla на 33% ответственной за ДТП и присудило компенсацию в размере $243 млн. Это стало серьезным ударом для компании, которая годами настаивала, что все решения на дороге — ответственность водителя. Дело имеет особое значение, поскольку это первый случай гибели в результате противоправных действий, связанных с системами ADAS (автопилот и полное автономное управление), поскольку ранее суд оправдал компанию в деле с автопилотом. В последнее время Tesla внесудебно урегулировала два похожих дела, но в этом случае компания, очевидно, не захотела или не смогла уладить спор.

Федеральная судья Бет Блум не нашла доказательств, что Tesla намеренно скрывала данные, но обязала компанию оплатить расходы истцов на их восстановление, указав, что процесс был искусственно затруднен.

Tesla подала послесудебные ходатайства об уменьшении или отмене компенсации, аргументируя, что споры по данным существенно повлияли на решение присяжных.

Эксперты отмечают: этот приговор может подтолкнуть и другие дела, в частности громкий процесс в Калифорнии и недавний иск акционеров в Техасе, которые утверждают, что Tesla вводила в заблуждение относительно возможностей Autopilot.

Сам хакер greentheonly, чья работа оказалась решающей, признает: сейчас сделать подобное будет значительно труднее.

«Если бы сегодня произошла такая авария, я уже не смог бы вытащить данные», — заявил он.

Источник: techspot