HMD Global представила бюджетник Nokia G21 — экран 90 Гц, камера 50 Мп и батарея 5050 мА·ч при цене €170

Компания HMD Global выпустила новый бюджетный смартфон Nokia G21, который пришёл на смену модели Nokia G20 и принёс ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Производитель заявляет, что новый смартфон Nokia G21 сможет работать 3 дня без подзарядки аккумулятора емкостью 5050 мАч. HMD улучшила режимы энергосбережения. Теперь первый уровень энергосбережения активируется, когда в батарее остаётся 20% заряда (вместо 10%), а при разряде до 10% активируется второй уровень энергосбережения, что позволяет продлить срок службы аккумулятора. Следует отметить, что модель Nokia G20 также оснащалась аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, и для неё также было обещано 3 дня автономной работы. Новинка получила поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт и совместимость с USB PD 3.0. Тем не менее смартфон поставляется с адаптером питания мощностью на 10 Вт. Ещё одно улучшение заключается в уменьшении толщины устройства – с 9,2 мм до 8,5 мм.

Дополнительно HMD Global улучшила параметры дисплея. 6,5-дюймовый LCD дисплей сохранил разрешение HD+, но частота обновления изображения возросла до 90 Гц. Однако для достижения заявленной автономности 3 дня пользователям потребуется выбрать адаптивный режим работы дисплея.

Также компания модернизировала камеру – 48-мегапиксельный сенсор из Nokia G20 уступил место новому 50-мегапиксельному модулю. Производитель пока не уточняет размеры сенсора и диафрагму объектива, а вместо этого рассказывает о преимуществах функции Super Resolution (улучшает детализацию снятых фотографий) и Ночного режима. В модели Nokia G21 компания отказалась от использования 5-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля, снабдив новинку 2-мегапиксельным макро модулем и 2-мегапиксельным сенсором глубины сцены.

Смартфон Nokia G21 получил процессор Unisoc T606, который должен обеспечивать более высокую производительность, чем предшественник. Этот чип включает 2 ядра Cortex-A75, 6 ядер Cortex-A55 и GPU Mali G57 MP1. Модель Nokia G20 довольствовалась процессором Helio G35 с восемью ядрами Cortex-A53. Устройство содержит 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Благодаря тройному слоту для карт пользователи смогут расширить хранилище, не жертвуя одной из SIM-карт. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса. В смартфоне есть 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Новинка также может похвастаться улучшенной функцией распознавания лица, которая может обрабатывать лицо пользователя в маске. Аппарат поставляется с операционной системой Android 11, но при этом он «готов для Android 12». Очевидно, обновление до последней версии ОС появится позже.

Новый смартфон Nokia G21 поступит в продажу в скором времени по цене €170 (модель Nokia G20 на старте продаж стоила €160). Доступны два варианта цветового исполнения корпуса: Nordic Blue и Dusk.

Источник: gsmarena