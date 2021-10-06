HMD Global выпустила первый Android планшет под брендом Nokia за $249 — 10,4 дюйма, 8 200 мА·ч и защита IP52

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Это первый планшет Nokia со времен Nokia N1, выпущенного в 2014 году.

С 2016 года HMD Global, владеющая эксклюзивной лицензией на выпуск мобильных устройств под брендом Nokia, занималась сугубо смартфонами и аксессуарами для них, а сейчас объявила о выходе на рынок планшетов и представила свою первую (бюджетную) модель на Android — Nokia T20.

Компания в первую очередь позиционирует его для работы, учебы и развлечений. Новинка выделяется крупным 10,4-дюймовым 2K экраном, емким аккумулятором на 8 200 мА·ч и программной поддержкой. Производитель обещает два крупных обновления ОС Android и три года обновлений безопасности.

Характеристики планшета Nokia T20

Цена и сроки доступности

Планшет Nokia T20 уже поступил в продажу в Великобритании по рекомендованной цене £179.99 (6 446 гривен) за Wi-Fi и £199.99 (7 162 гривен) за версию с LTE. В США он появится с 17 ноября по цене от $249,99 (6 606 гривен). В Украине Nokia T20 появится только в первом квартале 2022 года в конфигурации с 3/32 ГБ.