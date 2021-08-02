Honor повертається в Україну — з лінійкою ультракомпактних ноутбуків Honor MagicBook X





Бренд Honor, який покинув ринок України влітку 2020 року, оголосив про своє повернення та повідомив про початок офіційних продажів перших продуктів з моменту свого відходу — лінійки тонких та легких ноутбуків Honor MagicBook X на процессорах Intel Core 10-го покоління.

Відкриття українського офісу Honor поки не планується, просуванням та всіма іншими аспектами буде займатись білоруська команда, повідомили редакції ITC.ua у пресслужбі HONOR Бiлорусь.

За великим рахунком Honor MagicBook X — це одна модель, але у двох розмірах екрану. Менша модель оснащується екраном діагоналлю 14 дюймів і важить 1,38 кг (товщина корпусу — 15,9 мм), а більша вирізняється екраном діагоналлю 15,6 дюйма та важить 1,53 кг (товщина корпусу — 16,9 мм). В обох випадках тип матриці та роздільна здатність однакові — IPS і 1920х1080 пікселів.

В більш компактному Honor MagicBook X 14 використовується акумулятор 56 Вт⋅год. Заявлена автономність — до 13,2 години відтворення відео з роздільною здатністю Full HD або 11,3 години веб-серфінгу. В Honor MagicBook X 15 використовується акумулятор 42 Вт⋅год, проте підтримується швидка зарядка — за годину блок живлення потужністю 65 Вт дозволить зарядити пристрій з 0 до 70% (для зарядки використовується роз’єм USB Type-C).

Ціни та доступність Honor MagicBook X в Україні

Обидві моделі будуть доступні у сірому кольорі. Починаючи з 2 серпня Honor MagicBook X 14 в конфігурації з CPU Intel Core i3-10110U та SSD 256 ГБ буде доступний у магазинах мережі «Розетка» за ціною 18 999 гривень, а Honor MagicBook X 15 з CPU Intel Core i3-10110U та SSD 256 ГБ — за 19 999 гривень.

У червні відбулась китайська презентація лінійки смартфонів Honor 50 — це перші нові моделі Honor за два роки, які будуть поставлятися на глобальний ринок з сервісами Google (компанія відокремилася від Huawei торік, щоб обійти санкції США). На 12 серпня запланована презентація флагману Honor Magic3, який «стане першим смартфоном незалежного Honor на глобальному ринку з часів розділення з Huawei».