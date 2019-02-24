Huawei показала обновлённый ноутбук MateBook X Pro и полностью новый MateBook 14

Вместе со сгибаемым смартфоном Mate X компания Huawei представила и обновлённую модель ноутбука MateBook X Pro. Устройство не претерпело заметных изменений в плане дизайна, все улучшения скрыты «под капотом».

Версия Huawei MateBook X Pro модельного ряда 2019 года получила новые процессоры Intel Core i7-8565U и Core i5-8265U, которые обеспечивают прирост рабочей частоты и энергоэффективности по сравнению с предшественниками. Также была улучшена и графическая подсистема – с NVIDIA GeForce MX 150 до GeForce MX 250. На выбор пользователей предлагаются конфигурации, которые включают 8 или 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe NVMe ёмкостью 256 или 512 ГБ. Комплектная батарея осталась прежней и имеет ёмкость 57,4 Втч. Вместе с тем, благодаря использованию прочих улучшенных компонентов, новая версия Huawei MateBook X Pro работает от одного заряда батареи дольше, чем предшественник.

Устройство сохранило 13,9-дюймовый IPS дисплей с разрешением 3000×2000 точек и тонкими рамками. Экран обеспечивает максимальную яркость изображения 450 нит, максимальную контрастность 1500:1, покрытие 100% цветового пространства sRGB и поддержку сенсорного ввода. Без изменений остались также сканер отпечатков пальцев и 1-мегапиксельная веб-камера. Система содержит один порт USB-C/Thunderbolt 3, два стандартных порта USB-C и один разъём USB-A 3.0. Новая модель Huawei MateBook X Pro поступит в продажу в мае.

Также был показан новый ноутбук Huawei MateBook 14, который призван заполнить пробел между версиями X моделями D. Он предлагает 14-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2160×1440 точек (соотношение сторон 3:2), максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1 и поддержкой 100% цветового пространства sRGB. Конфигурация включает новые процессоры Intel серии Whiskey Lake вплоть до Core i7-85650U, до 16 ГБ ОЗУ, накопитель PCIe NVMe ёмкостью до 512 ГБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX 250. Дополнительно упоминается об использовании улучшенной системы охлаждения, сканера отпечатков пальцев, быстрых модулей беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5. Из проводных интерфейсов доступны по одному порту USB-A 2.0, USB-A 3.0 и USB-C. Последний поддерживает DisplayPort и возможность зарядки. Также есть разъёмы HDMI и миниджек. Батарея ёмкостью 57,4 Втч обеспечивает до 15 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Масса новинки составляет 1,49 кг. Сроки на чала продаж и цена ноутбука Huawei MateBook 14 пока не уточняются.

Источник: gsmarena, The Verge