



На платформе Reddit появились публикации некоторых владельцев видеокарт, которые столкнулись с проблемой перегрева своих устройств. Они разобрали видеокарты и обнаружили недостающие или смещённые термопрокладки.

Компьютерные форумы содержат большое количество тем, в которых обсуждается проблема с очень высокой температурой памяти новейших видеокарт. Многим участники дискуссий говорят, что лучше всего заменить термопрокладку, поскольку производители видеокарт зачастую стремятся сократить расходы и устанавливают термопрокладки низкого качества. Это и вызывает перегрев памяти.

Процедура замены термопрокладки на самом деле довольно проста, хотя всё же существует риск повреждения устройства. Но что ещё более важно, некоторые производители видеокарт аннулируют гарантию после разборки устройства. Тем не менее, это не останавливает энтузиастов от попыток вскрыть свои устройства и постараться улучшить их работу. Но иногда в таких случаях можно обнаружить неприятные сюрпризы.

Так, пользователь под ником kamaloo92 рассказал на Reddit, что он столкнулся с проблемой перегрева памяти в совей видеокарте ASUS 3080 Ti TUF Gaming OC. Под нагрузкой температура памяти достигала пиковых значений в 110 градусов Цельсия. Разобрав устройство, он что весь ряд из 4 модулей памяти не имел термопрокладки. Он установил стороннюю термопрокладку, и теперь температура памяти под нагрузкой не превышает 80 градусов Цельсия.

Ещё один пользователь Reddit с ником obamaprism3 выявил проблему с перегревом видеокарты NVIDIA 3080 Founders Edition. После разборки устройства обнаружилось, что термопрокладка была установлена неправильно. Фактически, она закрывала как чипы памяти, так и графический процессор. После замены термопрокладок и термопасты температура графического снизилась с 76 градусов Цельсия до 61 градуса.

Эти два случая смещения или отсутствия термопрокладок – очередные примеры причудливых заводских дефектов, вызывающих неожиданный перегрев видеокарт. За последние несколько месяцев другие пользователи были удивлены, обнаружив, что наклейки на термопрокладках все ещё оставались на своих местах. Также выявлялись и другие дефекты сборки. Потому перед установкой новой видеокарты в систему рекомендуется внимательно её рассмотреть со всех сторон. Некоторые из дефектов сборки можно обнаружить даже таким образом, хотя во многих случаях их не получится выявить без разборки устройства.

Источник: videocardz