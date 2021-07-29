IDC: Huawei вылетела из топ-5 компаний по продажам смартфонов в Китае





Аналитики IDC опубликовали свежий отчет, позволяющий узнать о расстановке сил на рынке смартфонов в Китае во втором квартале 2021 года — и цифры в нем замечательны для всех основных компаний, но только не Huawei, чей бизнес продолжает увядать под действием американских санкций.

Если помните первое время после введения санкций Huawei продолжала стремительно расти — во втором квартале 2020 года она даже вырвалась на первое место (в основном за счет завидных продаж в Китае). Но после очередной волны ужесточения американских санкций в августе 2020 года продажи Huawei к концу года обвалились в Европе, а теперь компания вылетела из первой пятерки крупнейших производителей смартфонов на внутреннем рынке, где еще недавно была лидером. Теперь Huawei находится вместе с другими в графе «Другие» — суммарно они отгрузили 14,1 млн смартфонов, что соответствует спаду на 51,9% в годовом выражении. Объем китайского рынка смартфонов во втором квартале 2021 года составил 78,1 млн — на 11% меньше, чем год назад.

Подробная статистика по продажам смартфонов на рынке Китая в минувшем квартале в приведена в таблице ниже:

Бренд Объем поставок во втором квартале 2021 года

(млн. шт.) Доля рынка во втором квартале 2021 Объем поставок во втором квартале 2020 года

(млн. шт.) Доля рынка во втором квартале 2020 года Годовая динамика изменений vivo 18,6 23,8% 15 17,1% 23,6% Oppo 16,5 21,1% 14,1 16% 17,3% Xiaomi 13,4 17,2% 9,1 10,4% 47% Apple 8,6 10,9% 7,3 8,3% 17% Honor 6,9 8,9% 12,9 14,7% -46% Другие 14,1 18,1% 29,4 33,5% -51,9% Всего 78,1 100% 87,8 100% -11%

Как можно убедиться лидерами крупнейшего китайского рынка смартфонов теперь являются vivo и Oppo, которые входят в состав BBK Electronics. Следом за ними идет Xiaomi, которая сильнее всех увеличила поставки — на 47%, до 13,4 млн единиц. В глобальном масштабе Xiaomi преуспела еще сильнее — она обогнала Apple и стала №2. Говоря об Apple, именно в Китае она показала самые высокие темпы роста продаж. Купертиновский гигант занял четвертое место, сумев нарастить поставки iPhone с 7,3 млн до 8,6 млн единиц. Apple остается единственной зарубежной компанией в топ-5 по продажам смартфонов в Китае. Замыкает пятерку Honor, вышедшая из состава Huawei в прошлом году, чтобы обойти санкции США. Но Honor показала спад на 46% ввиду того, что долго не выпускала новые модели. Только недавно она вернулась в игру и выпустила серию Honor 50, которая ознаменовала возвращение сервисов Google на смартфоны бренда.

Остается вспомнить, что сегодня в Китае пройдет презентация флагманского камерофона Huawei P50.