IDC: Huawei вылетела из топ-5 компаний по продажам смартфонов в Китае
Аналитики IDC опубликовали свежий отчет, позволяющий узнать о расстановке сил на рынке смартфонов в Китае во втором квартале 2021 года — и цифры в нем замечательны для всех основных компаний, но только не Huawei, чей бизнес продолжает увядать под действием американских санкций.
Если помните первое время после введения санкций Huawei продолжала стремительно расти — во втором квартале 2020 года она даже вырвалась на первое место (в основном за счет завидных продаж в Китае). Но после очередной волны ужесточения американских санкций в августе 2020 года продажи Huawei к концу года обвалились в Европе, а теперь компания вылетела из первой пятерки крупнейших производителей смартфонов на внутреннем рынке, где еще недавно была лидером. Теперь Huawei находится вместе с другими в графе «Другие» — суммарно они отгрузили 14,1 млн смартфонов, что соответствует спаду на 51,9% в годовом выражении. Объем китайского рынка смартфонов во втором квартале 2021 года составил 78,1 млн — на 11% меньше, чем год назад.
Подробная статистика по продажам смартфонов на рынке Китая в минувшем квартале в приведена в таблице ниже:
|Бренд
|Объем поставок во втором квартале 2021 года
(млн. шт.)
|Доля рынка во втором квартале 2021
|Объем поставок во втором квартале 2020 года
(млн. шт.)
|Доля рынка во втором квартале 2020 года
|Годовая динамика изменений
|vivo
|18,6
|23,8%
|15
|17,1%
|23,6%
|Oppo
|16,5
|21,1%
|14,1
|16%
|17,3%
|Xiaomi
|13,4
|17,2%
|9,1
|10,4%
|47%
|Apple
|8,6
|10,9%
|7,3
|8,3%
|17%
|Honor
|6,9
|8,9%
|12,9
|14,7%
|-46%
|Другие
|14,1
|18,1%
|29,4
|33,5%
|-51,9%
|Всего
|78,1
|100%
|87,8
|100%
|-11%
Как можно убедиться лидерами крупнейшего китайского рынка смартфонов теперь являются vivo и Oppo, которые входят в состав BBK Electronics. Следом за ними идет Xiaomi, которая сильнее всех увеличила поставки — на 47%, до 13,4 млн единиц. В глобальном масштабе Xiaomi преуспела еще сильнее — она обогнала Apple и стала №2. Говоря об Apple, именно в Китае она показала самые высокие темпы роста продаж. Купертиновский гигант занял четвертое место, сумев нарастить поставки iPhone с 7,3 млн до 8,6 млн единиц. Apple остается единственной зарубежной компанией в топ-5 по продажам смартфонов в Китае. Замыкает пятерку Honor, вышедшая из состава Huawei в прошлом году, чтобы обойти санкции США. Но Honor показала спад на 46% ввиду того, что долго не выпускала новые модели. Только недавно она вернулась в игру и выпустила серию Honor 50, которая ознаменовала возвращение сервисов Google на смартфоны бренда.
Остается вспомнить, что сегодня в Китае пройдет презентация флагманского камерофона Huawei P50.
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