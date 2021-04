Intel не успела выпустить графический драйвер для новейших чипов Intel Core 11-го поколения — он выйдет «‎в ближайшие недели»

30 марта в Украине и по всему миру начались продажи процессоров Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) для массовой настольной платформы LGA1200, которые выделяются, кроме прочего, видеоядром Iris Xe с заявленным 50% приростом производительности относительно старых UHD Graphics. Но есть нюанс — разработчики не успели подготовить обновление графического драйвера, и новоиспеченным владельцам придется немного подождать, чтобы раскрыть этот потенциал.

На момент написания этой новости единственным доступным на сайте Intel ПО для настольных CPU Core 11-го поколения остается утилита для разгона Performance Maximizer, а графических драйверов в свободном доступе пока нет нигде.

Директор по разработке графического ПО Intel Лиза Пирс в твиттере подтвердила, что новая версия графического драйвера с поддержкой iGPU новейших CPU Rocket Lake-S выйдет «‎в ближайшие недели». Какого именно числа она выйдет, не уточняется.

Few weeks from now

— Lisa Pearce (@gfxlisa) April 1, 2021