«Інтернет вперше обійшов ТБ»: В якості джерела інформації більшість українців (51%) надає перевагу iнтернету, далі йде ТБ (44%) та радіо і преса (2%)





Компанія Research & Branding Group провела дослідження, яке показало, що вперше в Україні частка тих, хто надає перевагу інтернету, як джерелу інформації, перевищила число тих, хто надає перевагу телебаченню. Так, згідно соцопитуванню половина українців (51%) в якості джерела інформації надавала перевагу інтернету, тоді як телебаченню – 44%. Радіо і пресі надають перевагу сумарно всього 2% жителів України.

Особливе місце серед інтернет-ресурсів посідають соціальні мережі. Вони почали активно завойовувати прихильників на початку 2000-х, коли в США були запущені LinkedIn, MySpace і Facebook. Саме останній на сьогоднішній день є найбільшою соцмережею як у світі, так і в Україні, де користувачами Facebook є 59% жителів країни. У трійку найбільш поширених в Україні соцмереж входять також YouTube (43%) та Instagram (30%). Стрімко нарощує свою популярність в Україні Telegram (17%), кількість користувачів якого з 2018 року зросла втричі, тоді як число користувачів Однокласників (5%) і Вконтактє (3%) з 2018 року в Україні найбільш істотно скоротилося. Також кожен двадцятий українець (6%) має аккаунт у Twitter.

Особливо активно з початку пандемії коронавірусу розвивався такий вид комунікації, як месенджери, причому не лише в якості засобів комунікації (як замислювалося спочатку), але й як засобів масової інформації. Найбільш популярним месенджером в Україні є Viber (57% користувачів). До трійки лідерів також входять Facebook messenger (37%) і Telegram (20%). Майже кожен десятий українець користується What`s up (9%) і Scype (8%).

У кінці 2010-х – на початку 2020-х років ряд месенджерів об’єднали в собі функції обміну повідомленнями з рисами соціальних мереж, а також інформаційних каналів, які фактично стали паралельним світом і головним джерелом інформації для багатьох жителів планети. У даний час вже загальновизнаним є їх вплив на формування громадської думки. В Україні на сьогоднішній день лише чверть жителів країни (25%) не використовують чати / канали месенджерів як джерело інформації, тоді як інші – використовують. Кожен четвертий українець (26%) визнає, що чати / канали месенджерів справляють певний вплив на формування їх особистої думки з тих чи інших питань, а для кожного десятого (11%) цей вплив є визначальним. У той же час на формування думки 22% жителів України чати / канали месенджерів жодним чином не впливають, а ще 16% – не визначилися.

В цілому ж майже половина українців (46%) визнають певний вплив соцмереж і месенджерів на соціально-політичні процеси в Україні, а ще 13% вважають його визначальним. Не вважають, що соцмережі і месенджери впливають на соціально-політичні процеси в країні 18% жителів України, а ще 23% – не визначилися.

«Світ продовжує стрімко змінюватися. Те, що здавалося фантастикою ще 30 років тому, зараз вже стало повсякденністю. Особливо швидко розвиваються цифрові технології та засоби комунікації. Ще більшого імпульсу їхньому розвитку надала пандемія коронавірусу, а саме соціальне дистанціювання і перехід в онлайн. Те, що ефективно працює в онлайн, вже навряд чи повернеться в оффлайн у повному обсязі. Багато аспектів життя будуть перенесені у віртуальний світ, а технології і програмне забезпечення для цих цілей стануть розвиватися значно швидше. На вістрі цифрового прогресу знаходяться засоби масової інформації і комунікації» — зазначили в Research & Branding Group.

Джерело: Research & Branding Group