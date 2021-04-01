Інтертелеком з 1 липня припинить роботу ще в 11 областях і у Києві





Одеський CDMA-оператор «Інтертелеком» сповістив своїх абонентів про чергову хвилю відключень — з 1 липня 2021 року припинить свою роботу на більшій частині території України. Скріншот попередження з особового кабінету опублікував один з користувачів у Facebook-спільноті «Телеком-кружок», звернув увагу AIN.

Так, з 1 липня Інтертелеком припинить роботу у Вінницькій, Житомирській, Київській та місті Києві, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Ніякої несподіванки тут немає — по суті, «Інтертелеком» прийшов кінець ще наприкінці минулого року. Якщо коротко, оператор не знайшов грошей, щоб оплатити 4G-ліцензію, і тому вибув з перегонів. Тепер компанія має виконати свої зобов’язання в рамках підписаної з іншими операторами угоди про рефармінг частот в діапазоні 800-900 МГц, та звільнити ресурс, щоб велика трійка могла вільно розширювати покриття мереж 4G. Ми детально розбирали ситуацію з «Інтертелекомом» та його протистояння з НКРЗІ у серії матеріалів, які доступні за посиланням.

Таким чином, тепер остаточно можна констатувати, що Інтертелеком — усе. Абонентам фіксованого телефонного зв’язку з цих областей пропонують перейти на обслуговування до «Укртелекому», який виступив набувачем номерного ресурсу. Для цього в особистому кабінеті потрібно надати актуальну контактну інформацію, після чого абоненту вишлють нову SIM-карту.