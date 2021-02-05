«Ірпінь, Вишгород, Вишневе та ін.»: В новому сезоні BikeNow почне працювати в Київській області





Українська система велопрокату BikeNow повідомила про збільшення кількості станцій прокату та вихід у міста Київській області. Вже з початку нового велосезону орендувати велосипеди BikeNow можна буде й за Києвом, в перелік входять Ірпінь, Вишгород, Вишневе, Коцюбинське, Софіївська Борщагівка.

В BikeNow також обіцяють розширити паркувальну зону в столиці, причому як в центрі міста та на околицях. Представники велопрокату також запропонували потенційнм клієнтам пропонувати нові локації для розміщення велостанцій, де б їм було би зручніше залишати велосипеди.

Нагадаємо, що громадський велопрокат BikeNow з’явився в Києві у 2018 році під назвою Nextbike. За перші два роки сервісом скористалися понад 75 тисяч разів, а зараз BikeNow надає в прокат 2000 велосипедів на 302 станціях.

Джерело: BikeNow