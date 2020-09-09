Кабмин одобрил законопроект Мининфраструктуры, который позволит использовать электронные паспорта в «Дії» для внутренних перелетов

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На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины поддержал две инициативы Мининфраструктуры. Кроме законодательного определения понятий «электромобиль», «гибрид», «зарядная станция», правительство также одобрило законопроект, который призван обеспечить возможность использовать электронные паспорта (загранпаспорт и ID-карту) в приложении «Дія» для авиаперелетов в пределах страны.

Речь о законопроекте «Про внесення змін до Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації». Как обычно, законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (голосование в ВРУ и подписание президентом). Но, учитывая, кто выступает инициатором и поддержка КМУ, в его окончательном принятии сомневаться не приходится.

После того как изменения вступят в силу во время посадки на авиарейсы в пределах страны путешествующим достаточно будет для удостоверения личности предъявить электронную версию паспорта гражданина Украины (ID-карты) или паспорта для выезда за границу.

Инициатива является частью экспериментального проекта, предусмотренного постановлением КМУ №278 от 15 апреля 2020 года.

Напомним, Кабмин приравнял электронные паспорта в «Дії» к их бумажным аналогам еще в начале года. С тех пор Минцифры активно трудится над расширением области применения этих самых электронных паспортов. Например, с недавних пор можно использовать «Дію» для прохождения паспортного контроля в «Борисполе». Но вот использовать смартфон для путешествий в другие страны не выйдет.

Здесь также можно вспомнить, что в начале года Кабмин также одобрил идею использования для внутренних путешествий (авиа и ЖД) электронного водительского удостоверения, которое появилось в «Дії» самым первым.

В следующем месяце должно выйти крупное обновление «Дії» с десятком новых услуг — в приложении появятся цифровые ИНН, свидетельство о рождении, справка переселенца и другие нововведения.

Источник: Мининфраструктуры