Кабмин приравнял электронные паспорта в «Дії» к их бумажным аналогам
С сегодняшнего дня, 15 апреля 2020 года, цифровые копии загранпаспорта и внутренней ID-карты в «Дії» имеют такую же юридическую силу, как и обычные (бумажные/пластиковые) документы. Соответствующее заявление сделали в Министерстве цифровой трансформации Украины (Минцифры), которое курирует разработку проекта системы электронного правительства «Дія».
Теперь копии паспортов в «Дії» — цифровые аналоги традиционных документов и имеют равную юридическую силу. Это оговорено в принятом сегодня постановлении Кабмина (точный номер документа не упоминается).
«Нужен паспорт на почте или для авиаперелетов в пределах страны? Используйте цифровую копию документа в «Дії» там, где понадобится обычный паспорт гражданина Украины.
И не волнуйтесь, если забыли оригинал дома во время карантина — предъявляйте цифровой паспорт для удостоверения личности», — говорится в сообщении Минцифры
В Минцифры откровенно лукавят, называя цифровые копии паспортов в «Дії» полноценными аналогами обычных документов и заявляя о первенстве в этой области. Например, у Эстонии система электронного правительства с ID-картами появились намного раньше. Кроме того, полноценной заменой обычному загранпаспорту электронный аналог не станет и использовать смартфон для путешествий в другие страны не выйдет, о чем ранее неоднократно говорилось.
На всякий случай продублируем ранее публиковавшийся список того, для чего можно будет использовать электронный паспорт вместо обычного.
- для путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
- на почте;
- при получении медицинских и банковских услуг;
- когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;
- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг;
- чтобы пройти систему охраны на входе в административное здание;
- в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин и табачных изделий, когда надо подтвердить возраст;
- для голосования на выборах через интернет (в более далекой перспективе).
Сейчас электронные паспорта доступны ограниченному числу участников в рамках бета-теста «Дії», стартовавшего на прошлой неделе. Официальный запуск электронных паспортов в «Дії» запланирован на следующую неделю.
Источник: «Дія» и Михаил Федоров Telegram
- «Дія» — это мобильное приложение, в котором в итоге планируется объединить все государственные онлайн-сервисы. Его официальный запуск состоялся 6 февраля, а по состоянию на 6 апреля число его установок превысило 2 млн раз.
-
- На данный момент в приложении «Дія» можно получить цифровые версии водительских прав, техпаспорта и студенческого билета.
-
- В начале месяца Минцифры также запустило сайт электронного правительства «Дія», где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы и инструменты.