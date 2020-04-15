Кабмин приравнял электронные паспорта в «Дії» к их бумажным аналогам

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С сегодняшнего дня, 15 апреля 2020 года, цифровые копии загранпаспорта и внутренней ID-карты в «Дії» имеют такую же юридическую силу, как и обычные (бумажные/пластиковые) документы. Соответствующее заявление сделали в Министерстве цифровой трансформации Украины (Минцифры), которое курирует разработку проекта системы электронного правительства «Дія».

Теперь копии паспортов в «Дії» — цифровые аналоги традиционных документов и имеют равную юридическую силу. Это оговорено в принятом сегодня постановлении Кабмина (точный номер документа не упоминается).

«Нужен паспорт на почте или для авиаперелетов в пределах страны? Используйте цифровую копию документа в «Дії» там, где понадобится обычный паспорт гражданина Украины. И не волнуйтесь, если забыли оригинал дома во время карантина — предъявляйте цифровой паспорт для удостоверения личности», — говорится в сообщении Минцифры

В Минцифры откровенно лукавят, называя цифровые копии паспортов в «Дії» полноценными аналогами обычных документов и заявляя о первенстве в этой области. Например, у Эстонии система электронного правительства с ID-картами появились намного раньше. Кроме того, полноценной заменой обычному загранпаспорту электронный аналог не станет и использовать смартфон для путешествий в другие страны не выйдет, о чем ранее неоднократно говорилось.

На всякий случай продублируем ранее публиковавшийся список того, для чего можно будет использовать электронный паспорт вместо обычного.

для путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

на почте;

при получении медицинских и банковских услуг;

когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг;

чтобы пройти систему охраны на входе в административное здание;

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин и табачных изделий, когда надо подтвердить возраст;

для голосования на выборах через интернет (в более далекой перспективе).

Сейчас электронные паспорта доступны ограниченному числу участников в рамках бета-теста «Дії», стартовавшего на прошлой неделе. Официальный запуск электронных паспортов в «Дії» запланирован на следующую неделю.

Источник: «Дія» и Михаил Федоров Telegram