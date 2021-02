Кабмін схвалив створення Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг

На сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає створення Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія). Розробить платформу Міністерство цифрової трансформації, яке також буде забезпечуватиме її функціонування.

Ініціатива покликана покращити діяльність ЦНАП, а також забезпечити громадянам можливість отримувати зручні та якісні державні сервіси. Платформа, зокрема, матиме карту, на якій можна буде побачити всі ЦНАПи в країні, перейти на їхні сайти та оцінити якість послуг у тому чи іншому центрі.

На платформі Центрів Дія громадяни зможуть:

отримати інформацію про роботу Центрів та доступні адмінпослуги;

знайти на мапі найближчий Центр та записатися на приймання;

оцінити якість послуг, надати відгуки, скарги, ідеї або пропозиції;

залишити заявку на працевлаштування у ЦНАП.

На платформі Центрів Дія працівники ЦНАП зможуть:

проходити онлайн-курси від фахівців;

отримувати роз’яснення та рекомендації щодо роботи;

користуватися бібліотекою корисних матеріалів;

навчатися найкращих практик;

отримувати актуальні шаблони та зразки документів.

Проєкт буде реалізований за підтримки ПРООН в Україні, в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) та проєкта SURGe, The Support to Ukraine’s Reforms for Governance Project, що фінансується урядом Канади.

Раніше Мінцифра анонсувала запуск національної платформи е-демократії ВзаємоДія, через яку можна буде комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень.