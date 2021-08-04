Кабмін відтермінував запуск 5G в Україні на пів року — до липня 2022 року





Через брак державного фінансування.

Кабінет міністрів України на засіданні 4 серпня ухвалив рішення про відтермінування запуску 5G в Україні до липня 2022 року.

У лютому 2020 року Кабмін затвердив план впровадження технології мереж п’ятого покоління, який передбачав проведення тендеру з видачі ліцензій у грудні 2021 року, щоб оператори з 2022 року мали змогу розпочати розгортання мереж 5G. Тепер уряд вніс зміни до початкової версії розпорядження, які відтерміновують запуск 5G в Україні до липня 2022 року.

Причиною відтермінування названа відсутність державного фінансування необхідних для запуску 5G наукових досліджень. Тепер оголошення конкурсів або аукціонів з надання необхідного радіочастотного ресурсу для впровадження 5G очікується не раніше травня 2022 року. Тобто, фактичне розгортання мереж у кращому випадку почнеться під кінець 2022 року.

У червні Ericsson запустив перший в Україні 5G-демоцентр, а Мінцифра повідомляла про майже 200 тис. смартфонів з підтримкою 5G на початок 2021 року.