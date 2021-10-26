Казахстанський Kaspi.kz домовляється про купівлю великого українського інтернет-магазину

Казахстанський єдиноріг Kaspi.kz продовжує експансію в Східній Європі й вже готується до купівлі наступного українського активу, яким може стати великий гравець у сфері інтернет-комерції. Про факт переговорів між сторонами повідомив AIN.UA з посиланням на неназвані джерела.

Останнім часом Kaspi.kz активно розширює присутність на українському ринку — у жовтні казахстанська компанія повністю закрила угоду з купівлі української платіжної системи Portmone, а також домовилась про купівлю БТА Банк Україна. Тепер, за повідомленням AIN.UA, Kaspi.kz націлилась на український e-commerce, що виглядає цілком логічним, закономірним та обґрунтованим кроком (це один з основних напрямків бізнесу Kaspi.kz).

Повідомляється, що Kaspi.kz домовляється про купівлю великого та іменитого українського бренду і наразі сторони ведуть перемовини. На якій стадії вони перебувають, яка ймовірність підписання угоди та якою буде її вартість — ніяких деталей поки немає. Найцікавіше, звісно, кого саме з відомих українських інтернет-магазинів хоче купити Kaspi.kz. І поки що ми можемо лише гадати, хто це. Як завжди в таких випадках, будь-якої миті переговори можуть зірватися, а угода — розвалитися.

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Kaspi.kz — найбільша онлайн-платформа Казахстану у сфері платежів, фінансових технологій і маркетплейсів. Основним продуктом є застосунок Super App Kaspi, в якому об’єднані онлайн-торгівля, фінтех- та платіжні сервіси. Сервісом користується 10,8 млн осіб із 18,5 млн населення Казахстану. За дев’ять місяців 2021 року компанія отримала дохід $1,52 млрд, з цієї суми половина припадає на фінтех, 29% — платежі, 21% — маркетплейс. З точки зору диверсифікації бізнесу, Kaspi.kz — це свого роду казахське поєднання monobank та Rozetka.

У жовтні 2020-го Kaspi вийшла на Лондонську фондову біржу. На момент проведення IPO ринкова капіталізація компанії оцінювалася в $6,5 млрд, а станом на кінець жовтня вона зросла майже до $22 млрд.

Kaspi.kz також планує побудувати в Україні технологічний хаб та не виключає перенесення на український ринок свого R&D центру. У звіті за другий квартал фінтехгігант зазначав серед привабливих сторін ринка України низьке проникнення цифрових платежів та високий потенціал розвитку електронної комерції. За даними компанії, 44% українців знімають гроші зі своїх банківських рахунків і розплачуються готівкою, тоді як частка онлайн-продажів становить не більше 8% від усієї роздрібної торгівлі, а 15% покупців все одно оплачують замовлення готівкою кур’єру. Водночас 70% усіх українських користувачів володіють смартфонами.