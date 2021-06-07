



Новими подробицями щодо відкриття офісу Apple в Києві поділився керівник Держмитслужби Павло Рябікін в інтерв’ю виданню «Бабель», яке вийшло 7 червня.

Головний митник України розповів, що особисто зустрічався з представниками Apple, оскільки у них виникло багато митних питань. Як зізнався Рябікін, про частину проблем він і сам не знав. Також він підтвердив, що американська компанія планує відкрити пряме представництво в Києві вже цього року.

«Виявляється, є два типи телефонів: одні для продажу, інші для сервісних центрів — ці телефони дають замість зламаних. Але коли такий телефон перетинає кордон України, для нас він рівно такий же, як інші, хоча насправді — не такий‎». Павло Рябікін, керівник Державної митної служби України

Вже понад рік Apple активно готується до виходу на ринок України — ще навесні 2020 року Apple зареєструвала в Україні юридичну особу «ЕППЛ УКРАЇНА» та почала підбір кадрів: наприкінці травня Apple шукала у Києві головного бухгалтера та менеджерів з продажу в декількох обласних центрах. У березні 2021 року американська компанія запустила україномовну версію сайту, яку поки локалізовано частково. У квітневому інтерв’ю Liga.net міністр цифрової трансформації України стверджував, що Apple відкриє представництво в України до кінця травня, але цього не сталось. Очевидно, що затримка, серед іншого, пов’язана з улагоджуванням вищезгаданих «митних питань».

Очікується, що український офіс Apple візьме на себе роботу з місцевими компаніями-партнерами (дистриб’юцією вони займатися не будуть, але можуть авторизувати ще кілька інших постачальників) та займеться локалізацією продуктів. Окрім того, наприкінці минулого року Apple також шукала аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri.

Минулого тижня Рада ухвалила суперечливий закон, який зобов’язує іноземні ІТ-компанії без офіційного представництва в Україні платити податки з наданих в країні онлайн-послуг.