КГГА: В сети появилась виртуальная экскурсия «Ворота в Київ» с 50 локациями центральной части столицы Украины





Управление туризма Киевской городской государственной администрации рассказало о виртуальной экскурсии по столице Украины «Ворота в Київ», созданной общественной организацией «Живе Місто. Київ». Созданная в формате цифрового тура-слайдера экскурсия доступна в открытом доступе всем желающим на украинском и английском языках, при этом создатели проекта уже работают над мобильной версией.

«Как гулять по Киеву, если вы в Амстердаме или Берлине, едете поездом из Львова в Винницу или же просто следуете правилам карантина? Так же, как по Лувру или оперному театру Лондона — онлайн! Мир отправляется в виртуальное пространство, а мы идем за ним! Уже сейчас в открытом бесплатном доступе находится первая в Украине виртуальная экскурсия по столице «Ворота в Киев». А ко Дню Киева вышла еще и английская версия путешествия!» — отметили создатели.

Все, что нужно для начала тура — перейти на страницу www.livingcity.kyiv.ua/virtualna-ekskursiya с персонального компьютера или планшета и листать вперед или назад. Всего в рамках сервиса доступно более 50 локаций киевского центра, а также более 100 интересных слайдов с цифровыми QR-паспортами, видеоблогом, фотографиями и видео.

Информацию для путешественников собрала команда общественной организации «Живе Місто. Київ», проект задумали и реализовали студенты и преподаватели Киевского университета имени Бориса Гринченко, который занимается диджитализацией киевских локаций.

Источник: КГГА