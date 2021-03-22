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Київ оголосив тендер на закупку «лежачих поліцейських» загальною вартістю понад три мільйона гривень

Київ оголосив тендер на закупку «лежачих поліцейських» загальною вартістю понад три мільйона гривень

Київ оголосив тендер на закупку «лежачих поліцейських» загальною вартістю понад три мільйона гривень


Центр організації дорожнього руху (ЦОДР) оголосив черговий тендер на закупівлю пристроїв примусового зниження швидкості (в простолюдді — «лежачих поліцейських»), звернуло увагу видання «Хмарочос».

Очікувана вартість закупівлі — 3,2 мільйона гривень. За ці кошти планують придбати 2420 гумових секцій. Кількість секцій на один засіб залежить від ширини вулиці, але, виходячи з кількості кінцевих елементів (300 штук), планується встановити 150 «лежачих поліцейських». Аукціон відбудеться 30 березня.

Останнім часом ЦОДР регулярно повідомляє про встановлення нових «лежачих поліцейських». Так, 17-19 березня встановили чергові «поліцейські» на вулицях Жмаченка, Гавела і Качалова.

«Лежачі поліцейські» критикують за низку недоліків: різкі «підскоки», яких не можуть уникнути не лише легкові автомобілі, але й громадський транспорт і вантажівки; сильний шум, який видає габаритний транспорт; ненадійність і сильне зношування конструкції; ускладнення водовідведення та снігоприбирання; незручність для велосипедистів тощо.

Донедавна стандарти передбачали лише такий засіб заспокоєння руху, але торік набули чинності зміни до ДСТУ 4123:2020 «Безпека дорожнього руху», які розширили цей перелік острівцями безпеки, бордюрними розширеннями, чокерами та розділювальними смугами. Згідно з роз’ясненнями ДерждорНДІ (розробників останньої редакції ДСТУ), міста мають поетапно замінювати лежачі поліцейські на конструктивно виконані дорожні пагорби (берлінські подушки) чи підвищені переходи, і лише підтримувати експлуатаційні якості вже наявних конструкцій.

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