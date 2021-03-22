Київ оголосив тендер на закупку «лежачих поліцейських» загальною вартістю понад три мільйона гривень





Центр організації дорожнього руху (ЦОДР) оголосив черговий тендер на закупівлю пристроїв примусового зниження швидкості (в простолюдді — «лежачих поліцейських»), звернуло увагу видання «Хмарочос».

Очікувана вартість закупівлі — 3,2 мільйона гривень. За ці кошти планують придбати 2420 гумових секцій. Кількість секцій на один засіб залежить від ширини вулиці, але, виходячи з кількості кінцевих елементів (300 штук), планується встановити 150 «лежачих поліцейських». Аукціон відбудеться 30 березня.

Останнім часом ЦОДР регулярно повідомляє про встановлення нових «лежачих поліцейських». Так, 17-19 березня встановили чергові «поліцейські» на вулицях Жмаченка, Гавела і Качалова.

«Лежачі поліцейські» критикують за низку недоліків: різкі «підскоки», яких не можуть уникнути не лише легкові автомобілі, але й громадський транспорт і вантажівки; сильний шум, який видає габаритний транспорт; ненадійність і сильне зношування конструкції; ускладнення водовідведення та снігоприбирання; незручність для велосипедистів тощо.

Донедавна стандарти передбачали лише такий засіб заспокоєння руху, але торік набули чинності зміни до ДСТУ 4123:2020 «Безпека дорожнього руху», які розширили цей перелік острівцями безпеки, бордюрними розширеннями, чокерами та розділювальними смугами. Згідно з роз’ясненнями ДерждорНДІ (розробників останньої редакції ДСТУ), міста мають поетапно замінювати лежачі поліцейські на конструктивно виконані дорожні пагорби (берлінські подушки) чи підвищені переходи, і лише підтримувати експлуатаційні якості вже наявних конструкцій.