Київ планує придбати 20 електроавтобусів





Київська влада має намір реалізувати проект цільових екологічних (зелених) інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами. Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами підтримала відповідну ініціативу.

Відповідно до цієї ініціативи, місто має намір придбати 20 автобусів з електричними двигунами. Їх можна буде спрямувати на заміну застарілого транспорту з дизельними двигунами. На закупівлю електроавтобусів для Києва планується спрямувати близько €5,3 млн. Зазначається, що міська влада хоче закупити такий електротранспорт за Кіотським протоколом – тобто за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів. Проект не потребує виділення бюджетних коштів.

«Кіотські квоти, це ті квоти, які країни продають одна одній за право викидати парникові гази в атмосферу. Україна реалізувала свої квоти Іспанії. Ці кошти більше 3 років знаходяться на рахунках Міністерства екології. І через складну процедуру освоєння, їх не використовували. Зараз є 24 мільйони євро, які планують витратити на придбання електробусів. Київ – одне з міст, разом із Запоріжжям та Вінницею, які претендують на ці кошти. Столиця претендує на 22% від суми», – зазначив секретар постійної комісії Київради з питань транспорту, депутат Київської міської ради Олесь Маляревич.

Однак питання поки ще не можна назвати остаточно вирішеним. За можливість придбати новий електричний транспорт Києву доведеться боротися на конкурсній основі. Купівля електроавтобусів дозволить зменшити викиди парникових газів, а отже покращить екологічний стан міста. Маршрути будуть визначатися Міністерством екології спільно з Департаментом транспорту КМДА. На одному з найближчих засідань Київської міської ради планується підтримати необхідні документи. Це дозволить розпочати підготовку проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами.

Джерело: КМР