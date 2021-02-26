Київпастранс підписав з Татра-Юг контракт на постачання 20 нових низькопідлогових трамваїв загальною вартістю 24,9 млн євро





КП «Київпастранс» підписав з ТОВ «Татра-Юг» контрактну угоду на постачання 20 нових низькопідлогових трамваїв.

Контракт підписаний за результатами міжнародного тендеру, проведеного за правилами Європейського Інвестиційного Банку в рамках реалізації проєкту «Міський Громадський Транспорт України». Загальна сума контракту — 24,9 млн євро. За умовами контракту, «Татра-Юг» повинна забезпечити постачання рухомого складу у 2021-2022 роках.

«Київпастранс» замовив трисекційні моделі довжиною 27 метрів. В пресрелізі конкретна модель не уточнюється. Судячи з усього, мова йде про модель К-1Т206 з модульною конструкцією — її презентація відбулась восени 2018 року. Водночас не виключено, що об’єктом закупівлі являється старіша модель К-1М6 — саме такі «Татра-Юг» постачало «Київпастрансу» в рамках попередніх контрактів.