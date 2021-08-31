Київська студія Ubisoft оголосила про набір на програму стажування для розробників-початківців





Київська студія компанії-розробниці ігор Ubisoft оголосила набір на програму стажування Render & Game Services Bootcamp 2021. Програма має на меті залучити нових талантів до роботи над проєктами студій Ubisoft у Києві та Одесі.

Стажування дозволить учасникам і учасницям, що успішно пройдуть відбір, відчути себе у ролі програмістів ігрових онлайн-сервісів і рендер-програмістів. Програма передбачає навчання на справжніх кейсах і задачах, із якими стикаються розробники компанії. Менторством стажерів і стажерок займатимуться досвідчені спеціалісти, що працюють над різними проєктами Ubisoft Kyiv.

«Render & Game Services Bootcamp 2021 у Ubisoft — це не просто школа програмування. Студенти зможуть відчути себе частиною команди, адже окрім навчальних занять будуть залучені до всіх робочих процессів проєкту», — зазначає Дмитро Поповіченко, спеціаліст із навчальних програм Ubisoft Kyiv.

За його словами, стажування дасть потужний поштовх до розвитку технічних навичок і важливих софт скілів студентів та є чудовим професійним стартом, адже понад сто учасників попередніх програм уже долучилися до команди компанії.

Стажування є оплачуваним і розраховане на три місяці — із листопада 2021 року до січня 2022 року. Випускники та випускниці програми зможуть приєднатися до студій Ubisoft в Україні. Ознайомитися з подробицями програми та подати заявку на участь можна до 24 вересня за посиланнями: Intern Online Game Services Programmer і Intern Render Programmer.

Зазначимо, що Ubisoft — один із лідерів в ігровій індустрії з портфелем всесвітньо відомих брендів. В Україні компанія представлена двома студіями, Ubisoft Kyiv і Ubisoft Odesa, які сфокусовані на посиленні присутності Ubisoft на всіх платформах, з основною експертизою на ПК. Ubisoft Kyiv була заснована в 2008 році і є однією з найбільших GameDev студій в Україні, яка брала участь у розробці таких відомих ігр, як Assassin’s Creed, Far Cry, Steep, Watch Dogs, Trials, Rainbow Six, Ghost Recon та інших. Ubisoft Odesa відкрилася в березні 2018 року і бере участь в розробці світових франшиз Ubisoft.

Джерело: Ubisoft Kyiv