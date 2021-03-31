Київська влада передумала підвищувати з 1 квітня дозволену швидкість руху з 50 до 80 км/год на 17 вулицях столиці через ризик ДТП





Із 1 квітня 2021 року столиця не впроваджуватиме підвищення дозволеної швидкості руху з 50 км/год до 80 км/год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них не відповідає повністю необхідним критеріям. Про це повідомив директор КП «Центр організації дорожнього руху Віктор Черній.

Підвищити дозволену швидкість з 50 до 80 км/год мали на наступних ділянках:

проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Грінченка до Південного мосту);

проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Згідно з рішенням Київради за 2018 рік про сезонний дозвіл підвищення швидкості (з 1 квітня до 1 листопада), до вищезазначених вулиць також мали додати:

проспект Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вулиці Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вулицею Газопровідною та від вулиці Газопровідної до Мінського проспекту);

вулиця Міська (від вулиці Стеценка до Гостомельського шосе);

Кільцева дорога (від проспекту Перемоги до вулиці Трублаїні);

Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва);

проспект Бандери (від проспекту Оболонського до Московського мосту);

проспект Броварський (від проспекту Визволителів до вулиці Братиславської та від вулиці Кіото до кордону Києва);

бульвар Перова (від вулиці Воскресенської до вулиці А. Навої);

вулиця О. Теліги (від вулиці Ольжича до вулиці Кирилівської);

проспект Соборності.

«Представники Департаменту транспортної інфраструктури, Управління патрульної поліції, КК «Київавтодор» та КП «Центр організації дорожнього руху» здійснили комісійне обстеження вулиць, де рішенням Київради із 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год. Обстеження показало, що жодна з 17 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, що визначені Правилами дорожнього руху та методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, а також чинним державним нормам та стандартам», – повідомив Віктор Черній.

Він наголосив, що на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Окрім того, на вулицях дозволений велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота. Вздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) тощо.

«Тут варто взяти до уваги, що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже фактично мова іде про дозвіл рухатися із швидкістю до 102 км/год у населеному пункті! А на ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих. Такі висновки велоспільноти міста, що спираються на офіційні дані Патрульної поліції», – зазначив директор КП «Центр організації дорожнього руху».

Він нагадав, що відповідно до ст. 27 Закону України «Про дорожній рух», зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження безпеки дорожнього руху не допускаються. А Стратегія розвитку м. Києва до 2025 року передбачає зниження смертності на столичних дорогах на 50%.

«Саме місто відповідальне за організацію дорожнього руху та безпеку на столичних дорогах, а поліція, у свою чергу, вже контролює дотримання правил. В європейських країнах взагалі є тенденція до зниження дозволеної швидкості руху на вулицях міст до 30 км/год. Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян та піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні», – резюмував Віктор Черній.

Нагадаємо, що новий закон про посилення відповідальності за порушення ПДР працює в Україні з 17 березня 2021 року.

Джерело: КМДА