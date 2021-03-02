Київський фунікулер отримає нові вагони вперше з 1984 року, на їх закупку планують витратити 6,5 млн евро





Комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило умови тендеру на закупівлю двох нових кабін фунікулеру. Конкурс проведуть в межах проєкту «Міський громадський транспорт України», який реалізують спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Умовами тендеру передбачається постачання 2 нових кабін фунікулеру для перевезення пасажирів, обладнання до них та супутніх послуг на загальну суму 6,498,375 євро. Заявки для участі в тендері прийматимуть до 13:00 24 березня.

Зазначимо, що київський фунікулер відкрили ще у 1905 році, він з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ. Генеральну реконструкцію фунікулеру проводили ще в 1984 році, тоді замінили вагони та збудували нові вестибюлі станцій. У 2015 році фунікулер оновили піксельним дизайном, Wi-Fi і безконтактною оплатою проїзду. У 2019 році планували закупити дві кабіни фунікулера в австрійської компанії, проте угода не відбулася. Щороку цей вид транспорту перевозить до 2,8 мільйона пасажирів.

Нагадаємо, що тільки вчора Київський метрополітен отримав 50 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю 50 вагонів метро (10 поїздів) для лінії до Виноградара.

Джерело: Prozorro