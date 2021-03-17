Київський метрополітен: Будівництво метро на Виноградар триває, інформація про зупинку процесу недостовірна





КП «Київський метрополітен» повідомив, що інформація про нібито зупинку будівництва нових станцій метро на Виноградар, поширена деякими ЗМІ, є недостовірною. Спорудження станцій метро «Мостицька» та «Проспект Правди», а також перегінних тунелів триває.

Працює тунелепрохідницький комплекс та рухається до демонтажного ствола біля станції «Сирець», де на цей час виконують роботи із його зустрічі. Тимчасово сповільнено виконання робіт на майданчику між станцією «Мостицька» та «Проспект Правди» через остаточне винесення інженерних мереж. Це пов’язано з проходженням опалювального сезону.

За зверненнями мешканців гуртожитку на вулиці Межовій, 119 проводиться додаткове обстеження фундаменту будівлі, стан якої за висновком фахівців – задовільний. Також проходить погодження перенесення лінії електропередач 110 кВ, що потребує підготовки проєкту спільно з «Київобленерго», «Укренерго» та ДТЕК.

В КП «Київський метрополітен» зазначили, що нові станції обслуговуватимуть близько 100 тисяч пасажирів щодня, крім того, буде працевлаштовано 150 спеціалістів.

Нагадаємо, що на початку березня поточного року «Київський метрополітен» отримав 50 млн євро кредиту на закупівлю 50 вагонів метро для лінії до Виноградара.

Джерело: Київський метрополітен