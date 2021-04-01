«Київстар»: Після запровадження зв’язку 4G обсяг трафіку у жителів сіл збільшився вдвічі та майже наздогнав показники жителів міст





Оператор «Київстар» розповів про майже двократне збільшення використання мобільного інтернету мешканцями сільської місцевості після запровадження стільникового зв’язку 4G.

Повідомляється, що завдяки активному розширенню мережі 4G на частотах 900 МГц, жителі маленьких та віддалених сіл отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету та за останній рік почали використовувати майже у 2 рази більше дата-трафіку в мережі оператора.

У середньому абоненти «Київстар» у селах, де з’явився 4G на частотах 900 МГц, у лютому цього року використовували понад 6400 МБ трафіку. Це на 95% більше у порівнянні з лютим 2020 року. За цим показником вони наблизилися до жителів міст, які використовують у середньому понад 6900 МБ трафіку. Це свідчить про поступове подолання цифрового розриву між містами та селами. На поточний момент оператор «Київстар» встановив понад 23,6 тис. базових станцій. У тому числі на 14,7 тис. базових станцій активовано технологію LTE. Відтак, вже понад 87% населення України живе і працює у зоні покриття 4G «Київстар».

Нагадаємо, протягом березня 2021 року «Київстар» збільшив покриття 4G-мережі у 1195 населених пунктах, де проживає 493 тис. людей. У планах оператора – забезпечити до 2022 року можливість доступу до 4G для 90% населення України.