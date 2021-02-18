Київстар: Популярність мобільних фінансових сервісів серед абонентів за останній рік зросла на 19% [інфографіка]





В середньому в четвертому кварталі близько 900 000 абонентів передплаченого зв’язку Київстар скористалися платіжним продуктом «Смарт-гроші», про це свідчить аналітичний звіт про затребуваність фінансового продукту «Смарт-Гроші» від Київстар.

У 2020 році в порівнянні з 2019 число тих, хто віддає перевагу оплатам за послуги з мобільного рахунку, зросло на 19%. Найпопулярнішими сервісами оплати з мобільного рахунку стали: благодійні внески через USSD, оплата телебачення і інтернету, міжоператорський переказ коштів, оплата проїзду в міському транспорті і в таксі, поповнення ігрових акаунтів і погашення кредиту.

«Ми бачимо, що популярність оплати товарів і послуг з мобільного рахунку стабільно зростає. Тому ми зі свого боку постійно поповнюємо каталог «Смарт-Гроші», адже безготівкові сервіси роблять цифрову економіку для населення доступніше. Крім того, платити з мобільного рахунку також гігієнічно, зручно і надійно, як і банківською карткою», — коментує Олена Суворова, директор департаменту мобільних фінансових сервісів Київстар.

Київстар зауважив, що регулярно оновлює список сервісів і проводить акції зі скасуванням комісії або кешбеком на різні види послуг. У 2020 році спільно з платіжною системою LEO для абонентів Київстар були запущені такі нові сервіси, як оплата електроенергії з Львівенергозбут, оплата парковки в Харкові і в додатку Parking UA, а також покупка ліків з Liki.24. З повним каталогом фінсервісів можна ознайомитися за наступним посиланням.

Нагадаємо, що сьогодні Київстар показав результати діяльності у четвертому кварталі та всьому 2020 році.

Джерело: Київстар