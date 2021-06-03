«Київстар» повертає пропозицію «Щасливий день» з безкоштовними послугами для абонентів





Оператор стільникового зв’язку «Київстар» повідомив про повторний запуск акції «Щасливий день». Минулого року абоненти скористалися нею понад 4 млн разів. Тепер акція знову доступна абонентам до 31 липня.

До вказаної дати абоненти «Київстар» можуть один раз на 7 днів безплатно користуватись безлімітним мобільними інтернетом та дзвінками в мережі, навіть якщо вони не оплатили послуги за своїм номером. Отримати свій «Щасливий день» можуть всі абоненти «Київстар», які обслуговуються на умовах передплати. Для цього їм достатньо підключити пакет безкоштовних послуг одним зі зручних способів:

у додатку Мій Київстар;

зателефонувавши на безкоштовний номер 222;

надіславши запит *222#.

Після активації послуг абоненти отримають відповідне SMS-повідомлення і протягом дня підключення та наступної доби у них будуть діяти безлімітний мобільний інтернет та нетарифіковані хвилини для дзвінків у мережі Київстар. Кожні 7 днів абоненти зможуть підключати таким чином новий пакет послуг знову. Участь в акції «Щасливий день» додатково не оплачується.