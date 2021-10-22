Київстар пропонує бізнес-клієнтам комплекс сервісів для кіберзахисту від Fortinet та Barracuda
Оператор мобільного зв’язку “Київстар” пропонує бізнес-клієнтам комплекс сервісів для кіберзахисту до якого увійшли інструменти, розроблені постачальниками рішень у сфері інформаційного захисту Fortinet та Barracuda. Вони допоможуть компаніям захищати від загроз різних типів мережеві інфраструктури, сервіси та хмарні рішення.
Кіберзахист від Київстар можуть використовувати будь-які компанії, незалежно від індустрії, форми власності чи розміру: державні установи, банки, фінансові організації, IT-бізнеси, промисловість, компаній, що працюють з персональними даними, сервісні підприємства, ритейл, стартапи тощо.
В залежності від потреб та пріоритетів компаній, кожне з рішень може надаватися окремо або в комплексі з іншими інструментами для кібербезпеки. Це допоможе не лише захистити інфраструктуру, а й оптимізувати її.
Фунціонал інструментів для кіберзахисту дозволяє організувати:
- Захист корпоративної пошти (Email Security) від шкідливого програмного забезпечення, фішингових атак, спаму та інших кіберзагроз. Запобігає втраті даних, шифрує й архівує електронну пошту.
- Захист від різнорівневих атак, фільтрацію корпоративного трафіку (Next Generation Firewall). Виявляються та блокуються нові складні загрози, при цьому не зменшується продуктивність та пропускна здатність мережі.
- Захист вебдодатків (Web Application Firewall (WAF)) від шкідливого трафіку з інтернету. Аналізується http-трафік між вебдодатком та мережею інтернет, відфільтровуються виявлені загрози.
- Захист корпоративної мережі (Network Access Control (NAC)) від неавторизованих користувачів і зловмисників. Надається мережевий доступ відповідно до профілю користувача та з’ясовується, чи безпечно під’єднувати до мережі той чи інший пристрій.
- Роботу систем захисту даних для аналізу поведінки користувачів (User and Entity Behavioral Analytics (UBA / UEBA)). Виявляється будь-яка аномальна поведінка в мережі та порушення правил, встановлених компанією.
- Захист кінцевих точок (Endpoint Security) ІТ-інфраструктури компанії (серверів, ПК, ноутбуків, смартфонів) від відомих і невідомих атак. Виявляються, аналізуються та блокуються різноманітні загрози — злом пристрою, зараження вірусом, спам інших пристроїв тощо.
В Київстар зазначили, що запропоновані рішення працюють у будь-якому середовищі – у хмарі, на віртуальній машині чи на наявному обладнанні компанії. Вони сумісні з іншими сервісами для інформаційного захисту та можуть поєднуватися з ними. А використання сучасних технологій на основі машинного навчання (machine learning) дозволяє точно визначати вразливі місця системи та блокувати не лише відомі, а й нові загрози.
Нагадаємо, що раніше Київстар запропонував бізнес-клієнтам сервіс AntiDDoS, ефективність якого у протидії DDoS-атакам різних рівнів компанія перевірила на власних системах та мережі. AntiDDoS постійно відстежує структуру трафіку, що надходить з інтернету в підмережі клієнта. Щойно система виявляє відхилення від легітимного трафіку, він автоматично переспрямовується на очищення і тільки після цього повертається до клієнта.
Зазначимо, що нещодавно Київстар презентував нові передплачені тарифи мобільного зв’язку «ТВІЙ»: ТВІЙ Старт (135 грн), ТВІЙ Вибір (175 грн) та ТВІЙ Оптимум (250 грн).
Джерело: Київстар