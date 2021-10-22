Київстар пропонує бізнес-клієнтам комплекс сервісів для кіберзахисту від Fortinet та Barracuda

Оператор мобільного зв’язку “Київстар” пропонує бізнес-клієнтам комплекс сервісів для кіберзахисту до якого увійшли інструменти, розроблені постачальниками рішень у сфері інформаційного захисту Fortinet та Barracuda. Вони допоможуть компаніям захищати від загроз різних типів мережеві інфраструктури, сервіси та хмарні рішення.

Кіберзахист від Київстар можуть використовувати будь-які компанії, незалежно від індустрії, форми власності чи розміру: державні установи, банки, фінансові організації, IT-бізнеси, промисловість, компаній, що працюють з персональними даними, сервісні підприємства, ритейл, стартапи тощо.

В залежності від потреб та пріоритетів компаній, кожне з рішень може надаватися окремо або в комплексі з іншими інструментами для кібербезпеки. Це допоможе не лише захистити інфраструктуру, а й оптимізувати її.

Фунціонал інструментів для кіберзахисту дозволяє організувати:

Захист корпоративної пошти (Email Security) від шкідливого програмного забезпечення, фішингових атак, спаму та інших кіберзагроз. Запобігає втраті даних, шифрує й архівує електронну пошту.

Захист від різнорівневих атак, фільтрацію корпоративного трафіку (Next Generation Firewall). Виявляються та блокуються нові складні загрози, при цьому не зменшується продуктивність та пропускна здатність мережі.

Захист вебдодатків (Web Application Firewall (WAF)) від шкідливого трафіку з інтернету. Аналізується http-трафік між вебдодатком та мережею інтернет, відфільтровуються виявлені загрози.

Захист корпоративної мережі (Network Access Control (NAC)) від неавторизованих користувачів і зловмисників. Надається мережевий доступ відповідно до профілю користувача та з’ясовується, чи безпечно під’єднувати до мережі той чи інший пристрій.

Роботу систем захисту даних для аналізу поведінки користувачів (User and Entity Behavioral Analytics (UBA / UEBA)). Виявляється будь-яка аномальна поведінка в мережі та порушення правил, встановлених компанією.

Захист кінцевих точок (Endpoint Security) ІТ-інфраструктури компанії (серверів, ПК, ноутбуків, смартфонів) від відомих і невідомих атак. Виявляються, аналізуються та блокуються різноманітні загрози — злом пристрою, зараження вірусом, спам інших пристроїв тощо.

В Київстар зазначили, що запропоновані рішення працюють у будь-якому середовищі – у хмарі, на віртуальній машині чи на наявному обладнанні компанії. Вони сумісні з іншими сервісами для інформаційного захисту та можуть поєднуватися з ними. А використання сучасних технологій на основі машинного навчання (machine learning) дозволяє точно визначати вразливі місця системи та блокувати не лише відомі, а й нові загрози.

Нагадаємо, що раніше Київстар запропонував бізнес-клієнтам сервіс AntiDDoS, ефективність якого у протидії DDoS-атакам різних рівнів компанія перевірила на власних системах та мережі. AntiDDoS постійно відстежує структуру трафіку, що надходить з інтернету в підмережі клієнта. Щойно система виявляє відхилення від легітимного трафіку, він автоматично переспрямовується на очищення і тільки після цього повертається до клієнта.

Зазначимо, що нещодавно Київстар презентував нові передплачені тарифи мобільного зв’язку «ТВІЙ»: ТВІЙ Старт (135 грн), ТВІЙ Вибір (175 грн) та ТВІЙ Оптимум (250 грн).

Джерело: Київстар