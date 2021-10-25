Київстар провів опитування абонентів щодо кібербезпеки — 85% респондентів стикалися з викликами у цій сфері (найпоширеніші види шахрайства)

У жовтні 2021 року оператор мобільного зв’язку «Київстар» провів серед своїх абонентів опитування щодо ставлення до власної кібербезпеки. Результати демонструють, що 85% респондентів стикалися з викликами у цій сфері.

Ключові результати опитування:

7% користувачів мобільного зв’язку й інтернет-послуг вважають недоцільним вдаватися до додаткових заходів, аби упередити кібершайхрайство;

51% клієнтів у разі виявлення злочину змінять паролі до найважливіших облікових записів або одразу заблокують банківські картки, а 33% звертатимуться до правоохоронних органів або безпосередньо до фінансових установ та оператора мобільного зв’язку;

66% опитуваних абонентів захищають свій фінансовий номер;

32% респондентів планують захищати свій мобільний номер за допомогою реєстрації його на паспорт, а 12% опитаних уже авторизувалися.

З найпоширеніших видів шахрайства більшість опитаних виділила:

повідомлення про перемогу в неіснуючій акції;

дзвінок чи SMS із обіцянкою виграшу після сплати комісії;

дзвінок начебто з банку чи від оператора з проханням назвати одноразовий пароль із SMS, що надійде;

повідомлення про отримання невеликого грошового переказу із подальшою спробою вилучення даних кредитної картки.

«Такий результат дослідження доводить, що атаки на платоспроможних користувачів у сучасному світі стали агресивнішими, а технології для цього — досконалішими. Київстар постійно інвестує свої ресурси у запровадження культури кібергігієни, слідує світовим трендам і практикам у сфері цифрової безпеки, регулярно проводить інформування користувачів і бізнес-клієнтів щодо кібербезпеки та пропонує відповідні рішення. Сьогодні кожен має знати, як себе захистити, дотримуючись базових правил і принципів цифрової гігієни та кібербезпеки», — прокоментував Юрій Прокопенко, директор з кібербезпеки та DPO Київстар.

Компанія рекомендує абонентам в цілях безпеки персоніфікувати свій номер і прив’язати SIM-картку до паспорта або укласти контракт із телеком-оператором. В цьому разі заміна картки після викрадення потребує верифікації особи.

Київстар також закликав українців до обачної й обережної поведінки у публічному просторі, зокрема: не розкривати персональних даних, історії користування номером – кодів із SMS-повідомлень, особливо якщо ваш номер телефону знаходиться у відкритому доступі;реєструвати банківські рахунки на окремий номер телефону; ретельно перевіряти, які послуги й онлайн-сервіси пов’язані з мобільним номером; користуватися заходами та сервісами для захисту бізнесу від кібератак і навчати співробітників дотримуватися правил цифрової безпеки.

Із більш детальною інформацією щодо правил кібергігієни можна на офіційному сайті оператора в розділі «Профілактика мобільного шахрайства».

Джерело: Київстар