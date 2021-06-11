«Київстар» розширює 4G-мережу в діапазоні 900 МГц у великих містах, що дозволяє покращити якість зв’язку усередині приміщень





Зазвичай, оператори стільникового зв’язку повідомляють про постійне розширення зони покриття мережі 4G з використанням частоти 900 МГц у сільській місцевості. Однак цей частотний діапазон може бути корисним і у великих містах.

Повідомляється, що оператор стільникового зв’язку «Київстар» почав системно використовувати частоти 900 МГц для покращення покриття 4G-інтернету не лише в селах, але й в містах. Протягом останніх двох місяців швидкісний інтернет на нових частотах запрацював у Вінниці, Житомирі, Кременчуці, Кривому Розі, Маріуполі та Миколаєві.

Завдяки використанню частот 900 МГц у містах оператору вдалося покращити якість сигналу в приміщеннях. Адже перевага цього діапазону не лише у більшому радіусі покриття, а й в тому, що сигнал на низьких частотах краще проникає через стіни споруд, у порівнянні з сигналом на високих частотах.

Як показує статистика, завдяки цим заходам:

4G покриття всередині будівель зросло на 5-10 відсоткових пунктів;

4G трафік зріс у середньому приблизно на 7%;

індекс задоволеності абонентів за результатами опитування також покращився на 1-2 відсоткових пунктів.

До кінця року «Київстар» планує збільшити кількість міст з покриттям 900 МГц. На поточний момент 4G-мережа оператора працює майже в 15 тисячах міст та сіл України, де проживає понад 87% населення країни.