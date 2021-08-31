«Київстар» у другому кварталі 2021 року: збільшення кількості користувачів, використання послуг та фінансових показників
Телекомунікаційний оператор «Київстар» опублікував фінансові результати за підсумками діяльності у другому кварталі та першому півріччі 2021 року. Повідомляється, що в звітних періодах компанія змогла залучити нових клієнтів, що сприяло збільшенню використання послуг та позитивно вплинуло на ключові фінансові показники.
«Київстар» у другому кварталі 2021 року продовжив розвивати цифрові сервіси на базі хмарних технологій та Big Data. В цьому періоді доходи від послуг на базі Big Data і хмарних рішень зросли в 4 рази в порівнянні з другим кварталом 2020 року.
Абоненти частіше користувались системою онлайн-обслуговування «Мій Київстар». За рік кількість таких користувачів збільшилась на 91%. Кількість абонентів послуги онлайн телебачення «Київстар ТБ» досягла 426 тисяч за півтора року з часу запуску сервісу.
Кількість абонентів, які користуються мобільним інтернетом, збільшилась у другому кварталі 2021 року на 9,2% у порівнянні аналогічним періодом попереднього року, при цьому майже 60% користуються послугами в мережі 4G. За рік кількість абонентів 4G зросла на 32,2% – до 10,3 млн. Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку «Київстар» складає 25,9 млн, що на 2,1% більше ніж у другому кварталі 2020 року.
У другому кварталі 2021 року використання дата трафіку в розрахунку на одного абонента зросло на 23,6% – до 6,2 ГБ. Тоді як використання голосового трафіку на одного абонента (MoU) зменшилось на 3,3%. Завдяки збільшенню кількості абонентів і зростанню використання цифрових послуг середній дохід в розрахунку на одного абонента (ARPU) збільшився в порівнянні з другим кварталом 2020 року на 16,4%.
Абонентська база послуги «Домашній інтернет» збільшилась на 11,5% у порівнянні з другим кварталом 2020 року і досягла 1,16 млн користувачів. Показник ARPU послуги «Домашній інтернет» зріс на 2,9%.
Загальний дохід компанії у другому кварталі 2021 року збільшився на 18,1%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. При цьому доходи від послуги мобільної передачі даних зросли на 25,3% завдяки збільшенню кількості абонентів і росту споживання.
Капітальні витрати «Київстар» у першому півріччі 2021 року склали 2,539 млрд грн. Ці кошти в основному були спрямовані на будівництво мереж 4G вздовж автодоріг та в сільській місцевості, а також покращення якості послуг. Доступ до мережі 4G Київстар наразі є на території, де живуть і працюють майже 89% громадян України.
У першому півріччі 2021 року «Київстар» перерахував до державного бюджету 4,9 млрд грн податків та інших платежів.
Ключові показники діяльності «Київстар» у другому кварталі 2021 року у порівнянні з другим кварталом 2020 року
|Фінансові та операційні показники (млн грн)
|2 кв. 2021
|2 кв. 2020
|2 кв 2021 / 2 кв 2020
|6 міс 2021
|6 міс 2020
|6 міс 2021 / 6 міс 2020
|Загальний операційний дохід
|7 094
|6 009
|18,1%
|13 936
|11 960
|16,5%
|EBITDA
|4 783
|4 075
|17,4%
|9 441
|8 116
|16,3%
|Маржа EBITDA
|67,4%
|67,8%
|(0,4 пп)
|67,7%
|67,9%
|(0,1 пп)
|Капітальні витрати
|1 462
|1 561
|(6,4 пп)
|2 539
|2 525
|0,5%
Мобільний зв’язок
|Загальний операційний дохід
|6 597
|5 593
|18,0%
|12 954
|11 123
|16,5%
|У тому числі від послуги передачі даних
|3 946
|3 149
|25,3%
|7 783
|6 153
|26,5%
|Абоненти (млн)
|25,9
|25,4
|2,1%
|У тому числі мобільного інтернету
|17,4
|15,9
|9,2
|У тому числі абонентів 4G
|10,3
|7,8
|32,2%
|ARPU (грн)
|84
|72
|16,4%
|MOU (хв.)
|620
|641
|(3,3)
|Використання даних (Гбайт/абонента)
|6,2
|5,0
|23,6%
Фіксований зв’язок
|Загальний операційний дохід
|464
|388
|19,3%
|914
|773
|18,3%
|Операційний дохід ШПД
|295
|257
|14,7%
|586
|505
|15,9%
|Абоненти ШПД (млн)
|1,16
|1,04
|11,5%
|ARPU ШПД (грн)
|85
|83
|2,9%