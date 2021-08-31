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«Київстар» у другому кварталі 2021 року: збільшення кількості користувачів, використання послуг та фінансових показників

«Київстар» у другому кварталі 2021 року: збільшення кількості користувачів, використання послуг та фінансових показників

«Київстар» у другому кварталі 2021 року: збільшення кількості користувачів, використання послуг та фінансових показників


Телекомунікаційний оператор «Київстар» опублікував фінансові результати за підсумками діяльності у другому кварталі та першому півріччі 2021 року. Повідомляється, що в звітних періодах компанія змогла залучити нових клієнтів, що сприяло збільшенню використання послуг та позитивно вплинуло на ключові фінансові показники.

«Київстар» у другому кварталі 2021 року продовжив розвивати цифрові сервіси на базі хмарних технологій та Big Data. В цьому періоді доходи від послуг на базі Big Data і хмарних рішень зросли в 4 рази в порівнянні з другим кварталом 2020 року.

Абоненти частіше користувались системою онлайн-обслуговування «Мій Київстар». За рік кількість таких користувачів збільшилась на 91%.  Кількість абонентів послуги онлайн телебачення «Київстар ТБ» досягла 426 тисяч за півтора року з часу запуску сервісу.

Кількість абонентів, які користуються мобільним інтернетом, збільшилась у другому кварталі 2021 року на 9,2% у порівнянні аналогічним періодом попереднього року, при цьому майже 60% користуються послугами в мережі 4G. За рік кількість абонентів 4G  зросла на 32,2% – до 10,3 млн. Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку «Київстар» складає 25,9 млн, що на 2,1% більше ніж у другому кварталі 2020 року.

У другому кварталі 2021 року використання дата трафіку в розрахунку на одного абонента зросло на 23,6% – до 6,2 ГБ. Тоді як використання голосового трафіку на одного абонента (MoU) зменшилось на 3,3%. Завдяки збільшенню кількості абонентів і зростанню використання цифрових послуг середній дохід в розрахунку на одного абонента (ARPU) збільшився в порівнянні з другим кварталом 2020 року на 16,4%.

Абонентська база послуги «Домашній інтернет» збільшилась на 11,5% у порівнянні з другим кварталом 2020 року і досягла 1,16 млн користувачів. Показник ARPU послуги «Домашній інтернет» зріс на 2,9%.

Загальний дохід компанії у другому кварталі 2021 року збільшився на 18,1%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. При цьому доходи від послуги мобільної передачі даних зросли на 25,3% завдяки збільшенню кількості абонентів і росту споживання.

Капітальні витрати «Київстар» у першому півріччі 2021 року склали 2,539 млрд грн. Ці кошти  в основному були спрямовані на будівництво мереж 4G вздовж автодоріг та в сільській місцевості, а також покращення якості послуг. Доступ до мережі 4G Київстар наразі є на території, де живуть і працюють майже 89% громадян України.

У першому півріччі 2021 року «Київстар» перерахував до державного бюджету 4,9 млрд грн податків та інших платежів.

Ключові показники діяльності «Київстар» у другому кварталі 2021 року у порівнянні з другим кварталом 2020 року

Фінансові та операційні показники (млн грн)2 кв. 20212 кв. 20202 кв 2021 / 2 кв 20206 міс 20216 міс 20206 міс 2021 / 6 міс 2020
Загальний операційний дохід7 0946 00918,1%13 93611 96016,5%
EBITDA4 7834 07517,4%9 4418 11616,3%
Маржа EBITDA67,4%67,8%(0,4 пп)67,7%67,9%(0,1 пп)
Капітальні витрати1 4621 561(6,4 пп)2 5392 5250,5%

Мобільний зв’язок

Загальний операційний дохід6 5975 59318,0%12 95411 12316,5%
У тому числі від послуги передачі даних3 9463 14925,3%7 7836 15326,5%
Абоненти (млн)25,925,42,1%
У тому числі мобільного інтернету17,415,99,2
У тому числі абонентів 4G10,37,832,2%
ARPU (грн)847216,4%
MOU (хв.)620641(3,3)
Використання даних (Гбайт/абонента)6,25,023,6%

Фіксований зв’язок

Загальний операційний дохід46438819,3%91477318,3%
Операційний дохід ШПД29525714,7%58650515,9%
Абоненти ШПД (млн)1,161,0411,5%
ARPU ШПД (грн)85832,9%

 

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