



Телекомунікаційний оператор «Київстар» опублікував фінансові результати за підсумками діяльності у другому кварталі та першому півріччі 2021 року. Повідомляється, що в звітних періодах компанія змогла залучити нових клієнтів, що сприяло збільшенню використання послуг та позитивно вплинуло на ключові фінансові показники.

«Київстар» у другому кварталі 2021 року продовжив розвивати цифрові сервіси на базі хмарних технологій та Big Data. В цьому періоді доходи від послуг на базі Big Data і хмарних рішень зросли в 4 рази в порівнянні з другим кварталом 2020 року.

Абоненти частіше користувались системою онлайн-обслуговування «Мій Київстар». За рік кількість таких користувачів збільшилась на 91%. Кількість абонентів послуги онлайн телебачення «Київстар ТБ» досягла 426 тисяч за півтора року з часу запуску сервісу.

Кількість абонентів, які користуються мобільним інтернетом, збільшилась у другому кварталі 2021 року на 9,2% у порівнянні аналогічним періодом попереднього року, при цьому майже 60% користуються послугами в мережі 4G. За рік кількість абонентів 4G зросла на 32,2% – до 10,3 млн. Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку «Київстар» складає 25,9 млн, що на 2,1% більше ніж у другому кварталі 2020 року.

У другому кварталі 2021 року використання дата трафіку в розрахунку на одного абонента зросло на 23,6% – до 6,2 ГБ. Тоді як використання голосового трафіку на одного абонента (MoU) зменшилось на 3,3%. Завдяки збільшенню кількості абонентів і зростанню використання цифрових послуг середній дохід в розрахунку на одного абонента (ARPU) збільшився в порівнянні з другим кварталом 2020 року на 16,4%.

Абонентська база послуги «Домашній інтернет» збільшилась на 11,5% у порівнянні з другим кварталом 2020 року і досягла 1,16 млн користувачів. Показник ARPU послуги «Домашній інтернет» зріс на 2,9%.

Загальний дохід компанії у другому кварталі 2021 року збільшився на 18,1%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. При цьому доходи від послуги мобільної передачі даних зросли на 25,3% завдяки збільшенню кількості абонентів і росту споживання.

Капітальні витрати «Київстар» у першому півріччі 2021 року склали 2,539 млрд грн. Ці кошти в основному були спрямовані на будівництво мереж 4G вздовж автодоріг та в сільській місцевості, а також покращення якості послуг. Доступ до мережі 4G Київстар наразі є на території, де живуть і працюють майже 89% громадян України.

У першому півріччі 2021 року «Київстар» перерахував до державного бюджету 4,9 млрд грн податків та інших платежів.

Ключові показники діяльності «Київстар» у другому кварталі 2021 року у порівнянні з другим кварталом 2020 року