«Київстар» вводить «сімейні» знижки на контрактні тарифи – до 10%





Оператор стільникового зв’язку «Київстар» повідомив, що завдяки акції «Моя родина» віднині його контрактні абоненти можуть отримати знижку при підключенні двох або більше номерів на свій рахунок. В залежності від тарифу та кількості номерів, вони зможуть заощадити на мобільному зв’язку протягом року від 180 до 7200 гривень.

Повідомляється, що «Київстар» буде надавати знижку на вартість тарифу в залежності від кількості підключених номерів:

при підключенні 2 номерів – 5% від вартості кожного тарифу.

при підключенні 3 та більше номерів – 10% від вартості кожного тарифу.

Наприклад, якщо на одному рахунку буде 3 номери, то вартість тарифу «Smart» буде на 15 гривень меншою – лише 135 грн на місяць. Вартість тарифу «Smart +» буде нижчою вже на 25 грн, а тарифу «Smart Max» – на 30 грн.

Знижки будуть діяти протягом одного року з моменту підключення актуальних контрактних тарифів «Smart», «Smart +», «Smart Max» та інших пропозицій в лінійці. Акцією зможуть скористатися всі абоненти «Київстар» та ті, хто хоче приєднатися до мережі оператора. У тому числі пропозиція розповсюджується на абонентів, які перенесуть свій номер у мережу оператора завдяки MNP.