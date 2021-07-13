Київстар запустив віддалений перехід на контракт





Абоненти передплати Київстар тепер можуть перейти на контрактну форму обслуговування віддалено – зателефонувавши в довідковий центр оператора за номером 466.

Як зазначають в компанії, для цього достатньо назвати свої прізвище, ім’я та дату народження оператору довідкового центру для їх внесення в договір, а потім обрати тарифний план. Далі, протягом 30 днів, абоненти зможуть відвідати будь-який фірмовий магазин Київстар з паспортом та ІПН, щоб завершити підписання договору. Весь цей час вони зможуть користуватися основними

послугами у своєму новому тарифі.

В Київстар повідомили, що віддалене підключення контрактних тарифів вдалося завдяки оновленню IT-систем оператора на сучасне рішення від Ericsson.