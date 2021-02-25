«Київстар» збільшив покриття мережі 4G у 321 населеному пункті, де проживає 129 тис. людей





Оператор стільникового зв’язку «Київстар» повідомив про чергове збільшив покриття 4G-мережі у 16 областях України. Для цього оператор активував технологію швидкісної передачі даних (LTE) на 113 базових станціях.

Завдяки цьому оператор зміг забезпечити доступ до зв’язку 4G у 321 населеному пункті. Зокрема, в Донецькій області зв’язок 4G відтепер доступний у селах Кирилівка, Новокраснівка, Старогнатівка, Шевченко, в Луганській — Білогорівка, Врубівка, Комишуваха, Нововодяне, Свистунівка, Смолянинове, Стрільцівка, Тополівка, у Кіровоградській — Варварівка, Грузьке, Созонівка, Красносілля, Могутнє, у Харківській області — Велика Рогозянка, Нова Олександрівка, Петрівка, П’ятницьке, Українка, Філатове.

Збільшення території покриття 4G мережі стало можливим завдяки використанню радіочастот діапазону 900 МГц, який забезпечує більший радіус дії для базових станцій мобільного зв’язку. На території, де з’явився зв’язок 4G, проживає 129 тис. людей. На поточний момент «Київстар» забезпечує можливість використання технології LTE на території, де проживає 87,4% населення України. Відповідно до планів оператора, до 2022 року можливість доступу до послуг 4G Київстар матиме 90% населення.