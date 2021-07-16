Кіберполіція ліквідувала фіктивну криптобіржу, організатори якої ошукали українців на чверть мільярда гривень





Співробітники кіберполіції Київської області спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва викрили шахрайську схему з використанням фіктивної криптобіржі.

Зловмисники створили додаток електронної біржі, що мав схожість до всесвітньовідомих бірж, які займаються продажем криптовалюти. Інвесторам обіцяли прибуток у розмірі 7% на день при мінімальній сумі внеску у 150 тисяч гривень. Фігуранти також мали так званих амбасадорів, які залучали нових інвесторів у проєкт. Та коли вкладники намагалися повернути свої гроші, організатори повідомляли, що така можливість відсутня і надалі – просто блокували.

Слідство встановило, що у такий спосіб зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян.

На території міста Черкаси та Хмельницької області працівники поліції провели сім санкціонованих обшуків у оселях фігурантів та в їхніх автівках. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, гроші, а також зброю. До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення Черкащини.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.