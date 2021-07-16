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Кіберполіція ліквідувала фіктивну криптобіржу, організатори якої ошукали українців на чверть мільярда гривень

Кіберполіція ліквідувала фіктивну криптобіржу, організатори якої ошукали українців на чверть мільярда гривень

Кіберполіція ліквідувала фіктивну криптобіржу, організатори якої ошукали українців на чверть мільярда гривень


Співробітники кіберполіції Київської області спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва викрили шахрайську схему з використанням фіктивної криптобіржі.

Зловмисники створили додаток електронної біржі, що мав схожість до всесвітньовідомих бірж, які займаються продажем криптовалюти. Інвесторам обіцяли прибуток у розмірі 7% на день при мінімальній сумі внеску у 150 тисяч гривень. Фігуранти також мали так званих амбасадорів, які залучали нових інвесторів у проєкт. Та коли вкладники намагалися повернути свої гроші, організатори повідомляли, що така можливість відсутня і надалі – просто блокували.

Слідство встановило, що у такий спосіб зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян.

На території міста Черкаси та Хмельницької області працівники поліції провели сім санкціонованих обшуків у оселях фігурантів та в їхніх автівках. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, гроші, а також зброю. До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення Черкащини.

У межах відкритого кримінального провадження  за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.

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