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Кіберполіція нагадала українцям рекомендації, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу

Кіберполіція нагадала українцям рекомендації, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу

Кіберполіція нагадала українцям рекомендації, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу


Нещодавно Кіберполіція України нагадала українцям, як не стати жертвою хакерів під час користування безкоштовним публічним Wi-Fi. На цьому турбота кіберфахівців не скінчилася та вони вирішили розповісти в тому ж форматі, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу.

«Навіщо стояти у черзі в магазині, коли можна зробити покупку в декілька кліків?

Онлайн-шопінг давно став невід’ємною частиною нашого життя. Але разом з усіма перевагами, існує ризик стати жертвою шахрайства під час купівлі в Інтернеті.

Нагадаємо тобі прості рекомендації, аби онлайн-шопінг був безпечний та приносив лише позитивні емоції» — зазначили в Кіберполіції України.

Таким чином, кіберфахівці радять притримуватися наступних кроків під час онлайн-шопінгу:

  • не передавай нікому дані банківської картки (особливо CVV-код та пін-код);
  • для безпечного онлайн-шопінгу використовуй лише перевірені ресурси та обирай післяплату;
  • у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюй деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходь у сторонні месенджери;
  • зверни увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними, для цього в назві адреси вони мають містити https:// та значок «замочок».
  • уважно перевіряй правильність назви необхідного сайту. Один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ти потрапив на фішинговий сайт;
  • не переходь за сумнівними гіперпосиланнями.

Раніше Міністерство цифровий трансформації України поповнило бібліотеку платформи «Дія. Цифрова освіта» освітнім серіалом «Кіберняні», присвяченим питанням кібербезпеки.

Джерело: Кіберполіція України

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