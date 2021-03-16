Кіберполіція нагадала українцям рекомендації, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу
Нещодавно Кіберполіція України нагадала українцям, як не стати жертвою хакерів під час користування безкоштовним публічним Wi-Fi. На цьому турбота кіберфахівців не скінчилася та вони вирішили розповісти в тому ж форматі, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу.
«Навіщо стояти у черзі в магазині, коли можна зробити покупку в декілька кліків?
Онлайн-шопінг давно став невід’ємною частиною нашого життя. Але разом з усіма перевагами, існує ризик стати жертвою шахрайства під час купівлі в Інтернеті.
Нагадаємо тобі прості рекомендації, аби онлайн-шопінг був безпечний та приносив лише позитивні емоції» — зазначили в Кіберполіції України.
Таким чином, кіберфахівці радять притримуватися наступних кроків під час онлайн-шопінгу:
- не передавай нікому дані банківської картки (особливо CVV-код та пін-код);
- для безпечного онлайн-шопінгу використовуй лише перевірені ресурси та обирай післяплату;
- у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюй деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходь у сторонні месенджери;
- зверни увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними, для цього в назві адреси вони мають містити https:// та значок «замочок».
- уважно перевіряй правильність назви необхідного сайту. Один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ти потрапив на фішинговий сайт;
- не переходь за сумнівними гіперпосиланнями.
Раніше Міністерство цифровий трансформації України поповнило бібліотеку платформи «Дія. Цифрова освіта» освітнім серіалом «Кіберняні», присвяченим питанням кібербезпеки.
Джерело: Кіберполіція України