Кіберполіція нагадала українцям рекомендації, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу

Нещодавно Кіберполіція України нагадала українцям, як не стати жертвою хакерів під час користування безкоштовним публічним Wi-Fi. На цьому турбота кіберфахівців не скінчилася та вони вирішили розповісти в тому ж форматі, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу.

«Навіщо стояти у черзі в магазині, коли можна зробити покупку в декілька кліків?

Онлайн-шопінг давно став невід’ємною частиною нашого життя. Але разом з усіма перевагами, існує ризик стати жертвою шахрайства під час купівлі в Інтернеті.

Нагадаємо тобі прості рекомендації, аби онлайн-шопінг був безпечний та приносив лише позитивні емоції» — зазначили в Кіберполіції України.