Кіберполіція України викрила злочинців, які підмінювали міжнародний телефонний трафік на псевдонаціональний під виглядом IP-телефонії





Українські кіберполіцейські викрили працівників київської компанії в несанкціонованому втручанні в роботу операторів стільникового зв’язку. Фігуранти підмінювали міжнародний телефонний трафік на псевдонаціональний за допомогою спеціального телекомунікаційного обладнання. В результаті втручання мобільним операторам завдано понад півмільйона гривень збитків.

Правопорушення викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. Встановлено, що до таких дій причетні працівники столичного товариства, які надавали комунікаційні послуги під виглядом IP-телефонії. В одному з офісних центрів правопорушники розмістили спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, в якому використовувалося до тисячі SIM-карток українських операторів мобільного зв’язку.

Обладнання було налаштоване на прийом вхідних викликів з-за кордону з подальшим перенаправленням під виглядом псевдонаціональних в обхід Міжнародного центру комутації. Таким чином міжнародні виклики тарифікувались за цінами національних. Попередньо встановлено, що стільниковим операторам завдано понад півмільйона гривень збитків. Правоохоронці провели обшуки в трьох офісах компанії. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, стартові пакети, мобільні телефони, спеціалізоване телекомунікаційне обладнання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція України