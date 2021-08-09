Кіберполіція викрила 33-річну жительку Кривого Рогу, яка оформлювала онлайн-кредити на інших громадян — в тому числі з використанням Дії





Кіберполіція Дніпровщини спільно з Міністерством цифрової трансформації викрили фігурантку нашумілої історії щодо незаконного оформлення онлайн-кредиту через застосунок Дія — нею виявилася 33-річна мешканка Кривого Рогу.

За даними слідства, за допомогою комплексної соціальної інженерії фігурантка розслідування незаконно отримувала доступи до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соціальних мережах громадян. У скомпрометованих облікових записах вона вишукувала необхідну інформацію для ідентифікації осіб та оформлення на них онлайн-кредитів, зокрема паспортні та інші дані. Надалі, підробивши паспортні дані та змінивши фінансові номери потерпілих на свій, фігурантка отримувала доступ до онлайн-банкінгу громадян. Це дозволило їй не лише «виводити» кредитні гроші, але й оформлювати нові кредити на потерпілих.

За попередніми даними, зловмисниця ошукала близько 40 потерпілих на понад 300 тисяч гривень.

Що ж стосується історії про незаконне оформлення кредиту через Дію, в кіберполіції дають наступне пояснення:

«Фігурантка через підбір паролю отримала доступ до електронної скриньки потерпілої, де зберігалися копії документів та особисті фото. Надалі з використанням цих даних правопорушниця отримала доступ до онлайн-банкінгу, чим фактично скомпрометувала BankID та увійшла до мобільного застосунку “Дія”» із заяви Кіберполіції

В Кіберполіції підкреслюють, що розкриття зазначеної схеми підтвердило неможливість отримання онлайн-кредиту з використанням цифрових документів у «Дії» без участі їхнього власника.

За місцем проживання фігурантки правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, копії підроблених документів та SIM-картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура.