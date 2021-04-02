Кіберполіція викрила злочинців, які ошукали українців на 10 млн грн за схемою перевипуску SIM-карт для доступу до онлайн-банкінгу

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Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та працівниками служби безпеки банку викрили злочинне угруповання, яке здійснювало віддалену заміну SIM-карт фінансових номерів для подальшого доступу до онлайн-банкінгу.

Троє чоловіків віком 32-36 років купували на хакерських форумах у DarkNet бази даних клієнтів операторів мобільного зв’язку та банківських установ. Наявні дані дозволяли фігурантам здійснювати перевипуск SIM-карт та отримати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих. Гроші громадян зловмисники виводили на рахунки підставних осіб.

Персональні дані громадян фігуранти також використовували для оформлення онлайн-кредитів. Таким чином шахраї ошукали понад дві сотні громадян. За попередніми підрахунками, сума збитків може сягати 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів у Дніпропетровській, Полтавській областях та у Києві. Вилучено та направлено на експертні дослідження комп’ютерну техніку, яка використовувалася у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Кіберполіція України