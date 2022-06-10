«Киевстар» запустил тариф «СуперГиг» с безлимитным интернетом по цене 300 грн в месяц

Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил о создании нового тарифа «СуперГиг» для пользователей мобильных устройств. Он предназначен для абонентов, учащихся и работающих онлайн.

«Киевстар» рекомендует подключать новый тариф абонентам, которым необходим только безлимитный 4G-интернет для роутера, планшета или смартфона в качестве второй сим-карты или для другого устройства. Минуты для разговоров и SMS не входят в пакет услуг. Стоимость тарифа «СуперГиг» составляет 300 грн в месяц

После подключения тарифа абонентам будет доступен безлимитный интернет на максимальной в сети оператора скорости до использования 300 ГБ данных в течение месяца. После использования этого объема трафика, скорость доступа будет снижена до 0,8 Мбит/с. Чтобы восстановить скорость можно подключить услугу Турбо за 100 грн. Это снимет ограничения по скорости использования следующих 300 ГБ трафика или до конца месяца.

Тариф «СуперГиг» доступен абонентам предоплаты «Киевстар» с 10 июня. Чтобы перейти на новый тарифный план, нужно позвонить по номеру 477.