Китай здійснив запуск вантажного корабля Tianzhou 2 з місією постачання до орбітальної станції Tiangong





Це важлива місія постачання напередодні запуску до станції корабля Shenzhou 12 з трьома тайконавтами на борту, який заплановано вже на 17 червня 2021 р. Tianzhou 2 доставив на станцію вантаж води, продуктів, палива та обладнання, необхідного для життєдіяльності майбутнього екіпажу.

Запуск Tianzhou 2 був здійсненний 29 травня 2021 р. ракетоносієм Long March 7 зі стартового комплексу Wenchang на острові Хайнань. Через декілька годин вантажний корабель виконав вдале стикування зі станцією Tiangong, яка наразі складається лише зі службово-лабораторного базового модуля Tianhe, що був запущений 29 квітня.

Tianzhou – це автоматичний вантажний корабель важкого класу, який може доправити на низьку навколоземну орбіту до 6,500 кг припасів. Це навіть більше, ніж здатен привезти на МКС SpaceX Dragon 2 – 6,000 кг. Російський «Прогрес» та Cygnus від Orbital Sciences Corporation відносяться до легкого класу і мають корисне навантаження лише 2,400 та 2,000 кг відповідно.

Нагадаємо, що останнім часом Китай може похизуватися багатьма космічними досягненнями, до яких відносяться висадка автоматичної станції Tianwen-1 та роверу Zhurong на Марс 14 травня 2021 р.; початок будівництва нової модульної орбітальної станції Tiangong 29 квітня 2021 р.; випробування космічного корабля нового покоління 5 травня 2020 р.; висадка місяцехода Yutu-2 на зворотному боці природного супутника Землі 3 січня 2019 р. та таке інше. За кількістю запусків за 2020 р. Китай вдвічі перевищує показники Росії – 35 вдалих стартів проти 17, і лише трохи поступається США з 40 вдалими запусками.